Doria: «Non sapevo nulla, chiederò ai dirigenti» 

Stupore bipartisan , ma con i dovuti distinguo. La comunicazione di sospendere ogni iniziativa organizzativa, inviata alle aziende sanitarie dalla dg Francesca Piras, riaccende la polemica alla Regione sui nuovi ospedali, amplificata dal comunicato diffuso ieri pomeriggio dal presidente dell’assemblea uscente, il leghista Michele Pais. Nel Campo largo bocciano comunque «un piano che non sta in piedi» mentre, nel centrodestra, Forza Italia invita gli interessati a rivolgersi all’assessore alla Sanità, il quale, però, afferma «di non sapere nulla», pur annunciando verifiche imminenti con i dirigenti.

Centrodestra

Sul fronte del centrodestra, i Riformatori sardi in questa fase preferiscono non esprimersi. Pietro Pittalis, segretario regionale di FI, va al cuore del problema: «Non conosco i termini della questione sollevata da Pais», argomenta il parlamentare barbaricino. «Ma c’è un assessore in carica, tra l’altro del Sassarese, che può chiarire i termini della questione meglio di chiunque. Di sicuro sarebbe grave privare l’area di Sassari del rafforzamento dei presidi sanitari».

L’assessore

E invece è proprio Carlo Doria, l’assessore evocato dal leader azzurro, il primo a prendersela per l’iniziativa inattesa: «Resto stupito e incredulo», sostiene in un messaggio Doria, «che la direzione generale dell’assessorato, con atto proprio, senza aver comunicato niente allo scrivente, possa aver redatto un documento che sospende una delibera della Giunta regionale che può essere sospesa solo da una nuova delibera di Giunta e non da altri provvedimenti che non hanno alcun valore legale», conclude Doria. «Sarà mia cura verificare la veridicità della notizia con i dirigenti interessati».

Campo largo

Sul fronte del Campo largo, in pochi erano informati sul tema. Aveva tuttavia effettuato le verifiche del caso Francesco Agus, consigliere regionale dei Progressisti: «La storia dei nuovi ospedali è una farsa e bene ha fatto la direttrice generale della Sanità a scongiurare un’ulteriore spesa inutile di denaro pubblico». E poi: «Questa degli ospedali è stata un’enorme e inutile manovra propagandistica delle destre. Ora fa specie vedere il partito che ha mal governato la Sanità e che ha imposto la nomina di manager nelle aziende più importanti dell’Isola continuare questa azione. Certo è che», chiosa Agus, «il tema dell’edilizia sanitaria va affrontato con serietà e non con toni da campagna elettorale».

Piero Comandini, segretario del Pd, è polemico con il Carroccio: «Non ho la fortuna di prevedere il futuro, ma la comunicazione alle aziende sanitarie arriva da una dg che hanno messo loro, che ora se la cantano e se la suonano per continuare nella polemica sterile. Noi non siamo ancora al governo della Regione: quando lo saremo, valuteremo il da farsi nell’interesse dei sardi».

RIPRODUZIONE RISERVATA