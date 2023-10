Doria: «Di nuovo operativo l’hub di Sassari»  

All’assessorato regionale alla Sanità interpretano senza eccessiva preoccupazione, l’aumento dei contagi da Covid. Anche se l’assessore Carlo Doria precisa: «È un dato nazionale che il virus circolante Sars-cov2, con le sue nuove varianti, sia in lieve aumento» dice Doria, «con quadri influenzali caratterizzati da sintomi minori. Segnalo che il virus Sars-cov2 è stato derubricato ad influenza», argomenta. «Questo comporta un modico aumento delle assenze dai luoghi di lavoro ma non ha determinato modifiche sensibili nelle attività di ricovero ordinario ed è quasi assente nei reparti di terapia intensiva».

L’assessore quindi conferma anche una notizia circolata qualche giorno fa: «L’hub vaccinale dell’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari è stato riaperto ed è rivolto primariamente ai dipendenti e a tutti i pazienti fragili a cui il medico di medicina generale pone indicazione alla vaccinazione».

Infine Doria si sofferma sulla campagna vaccinale anti-influenzale, che nell’Isola starebbe iniziando con qualche ritardo: «È in fase di attivazione con il censimento già eseguito delle dosi di vaccino necessarie per la popolazione divisa per i vari distretti delle Asl», conclude l’esponente della Giunta Solinas. «Anche quest’anno, oltre ai servizi di igiene pubblica delle Asl, verranno coinvolti i medici di famiglia».

