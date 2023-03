Doria al capezzale del San Camillo 

Incontro ieri pomeriggio a Sorgono tra l’assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, il direttore dell’Asl 3 Paolo Cannas e i sindaci del distretto sanitario per discutere del nuovo atto aziendale. Il vertice, tenutosi nell’ospedale San Camillo, si inserisce negli appuntamenti previsti sul territorio per parlare del documento che stabilisce l’organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie locali. Cannas ha spiegato l’orientamento dell’atto aziendale fortemente vocato alla medicina territoriale e di prossimità e l’importanza di servizi innovativi come la telemedicina e l’infermiere di comunità di cui è già partita la sperimentazione. Dalle parole del dirigente emerge soprattutto una rinnovata attenzione per il San Camillo che ritrova anche una maggiore autonomia. Nei prossimi mesi sarà fondamentale per l’ospedale l’esito dei bandi per l’assunzione del personale.

L’incontro è stato giudicato positivamente da Paolo Fontana, sindaco di Aritzo e presidente della Conferenza dei sindaci del Distretto: «Sia il direttore Cannas che l’assessore Doria hanno illustrato le iniziative susseguenti l’atto aziendale, bisogna avere ancora un po’ di pazienza, ma l’attenzione verso il nostro territorio è massima».

Anche per Marco Demuru, sindaco di Meana Sardo, la valutazione è positiva: «Il documento dà maggior autonomia e speranza di crescita all’ospedale e al territorio. Il timore che i medici non partecipino ai bandi che stanno per partire, come già successo, è sempre alto, ma si stanno cercando anche altre soluzioni che fanno ben sperare».

