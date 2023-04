Dorgali, una domenica con la mitica Magnalonga 

Archeologia è la parola chiave dell’evento di domani, battezzato “La Magnalonga dei Nuraghi”: un percorso suddiviso in 9 facili tappe da circa 1 chilometro, nel corso delle quali si incontreranno testimonianze dell’età del bronzo, l’apice della Civiltà Nuragica, che nel territorio di Dorgali ha lasciato tracce incredibili, a volte note e ampiamente valorizzate, come nel villaggio di Serra Orrios, in altri casi in attesa di essere scoperte dal grande pubblico, come lo spettacolare villaggio e nuraghe Purgatoriu, gli altorilievi di sa Icu e le tombe di giganti di Biristeddi, tutti inseriti all’interno del percorso di domani. Se la tomba di giganti di S’Ena e Thomes è la più celebre e visitata, forse dell’intera Sardegna, è sicuramente alla tomba di Biristeddi, detta “de su Re”, che va il primato per la perfezione esecutiva e purtroppo anche per la scarsa valorizzazione. Parliamo di una tomba di giganti risalente al periodo nuragico, evolutissima per dimensioni e raffinatezza costruttiva, presentando una lavorazione martellinata su conci di basalto, riscontrabile in pochi altri siti nuragici, come nel pozzo di Santa Cristina o a su Tempiesu. Ancora meno noti ed unici sono gli altorilievi di Sa Icu: una complessa “planimetria” su roccia scolpita in età pre-nuragica, che secondo alcuni interpreti rappresenterebbe la mappa di un sito sacro, con altari e templi a ziqqurat. Un luogo carico di mistero, che si affaccia sulla valle del lago Cedrino, a breve distanza dal villaggio di Serra Orrios, ma impossibile da trovare se non accompagnati da una guida locale.

La passeggiata si snoderà per circa 9 chilometri fra alberi secolari, campi d’asfodelo, tombe di giganti e villaggi nuragici, all’interno di un territorio dai panorami mozzafiato, intercalati da tappe dove si potranno gustare i piatti tradizionali ed eccellenti vini locali. Padre dell’evento è il dorgalese Salvatore Fronteddu, imprenditore appassionato di escursioni, natura e buon cibo, che dieci anni fa prese in prestito dalla figlia l’idea della Magnalonga. «Valentina partecipò alla Magnalonga della Valpolicella -racconta Salvatore –, trekking enogastronomico su un percorso di circa 10 chilometri, e mi propose di trapiantare l’evento nelle campagne dorgalesi. La varietà del paesaggio e delle bellezze del nostro territorio, ci avrebbe consentito percorsi e temi sempre diversi, ed è con questo spirito di innovazione che abbiamo deciso di programmare la nostra Magnalonga». Era il 2013 e l’edizione sarda riscosse da subito un grande successo, riuscendo a portare nelle campagne dorgalesi persone di tutte le età, coinvolgendole nella scoperta di itinerari fuori dal tempo e soprattutto fuori dai soliti percorsi turistici. «La programmazione di questo trekking richiede almeno un anno di tempo -continua Salvatore- c’è la logistica, il marketing, il coinvolgimento di diverse professionalità, come gli archeologici e i soccorritori».

Ispirarsi ad una manifestazione veneta a metà fra sport e fiera gastronomica, importarla in Sardegna e trasformarla in un evento di successo: è la scommessa vincente degli organizzatori della Magnalonga Dorgalese, trekking enogastronomico per le campagne di Dorgali, che domani partirà per la sua decima edizione.

Il percorso

Viaggio tra i nuraghi

Unicità e sapori

Forse è questa la chiave del successo della Magnalonga: la sensazione di fare qualcosa di unico, non ripetibile, e al di fuori delle solite mete turistiche: la scoperta dell’autenticità, nel cibo, nei paesaggi e nei monumenti. Perché se di cultura si parla, anche quella enogastronomica riveste un ruolo da protagonista. «Anche i menù sono pensati in funzione dell’orario di arrivo alla tappa -continua Salvatore- si inizia quindi con un tradizionale benvenuto con caffè e biscotto d’uovo, per passare agli antipasti della seconda e terza tappa, ai primi della quarta e quinta, agli arrosti di carni alla brace della sesta tappa. Si conclude con insalata e formaggi, dolci e macedonie di frutta e l’immancabile digestivo». Domani sono previste circa 2000 persone, scaglionate in dieci gruppi che partiranno a mezz’ora di distanza l’uno dall’altro, dalle 8 alle 12,30. Requisiti? Buona salute, scarpe da escursione leggera e un sano appetito, ma soprattutto quell’innato desiderio di scoperta in uno splendido territorio.

