Dorgali e Cala Gonone al completo 

Migliaia di turisti e servizi in aumento. Dorgali e Cala Gonone si avviano a una stagione turistica dinamica e ricca di successi. Manca poco all'estate, ma il caldo ha già attirato numerosi visitatori alla ricerca di relax e autenticità tra mare, montagna, cultura e benessere.

In aumento

È il caso di Cala Gonone e Dorgali dove i settori alberghiero e non alberghiero cominciano a registrare pernottamenti da record e una richiesta in continua crescita. Alberghi, case in affitto, Bed&breakfast, campeggi: il tutto esaurito è vicino. La richiesta maggiore è per le case in affitto: boom di domande per un’estate da pienone. Tutto dipende dalle condizioni atmosferiche, ma di certo i servizi non mancano. A pensarci sono le associazioni, cooperative, attività, cittadini e il Comune guidato da Angela Testone che afferma: «A breve partiranno tutti i servizi come le navette che da fuori Cala Gonone condurranno verso il porto e le spiagge come la classica Palmasera. Saranno tre linee, a cui si aggiunge una quarta, notturna, per i ragazzi, post servizio Arst». Sarà chiusa al parcheggio notturno la provinciale per Cala Fuili e Cala Luna, con l'intento di impedire i parcheggi abusivi soprattutto per i camper. Oltre a questo, partirà anche una piccola zona a traffico limitato all'interno dell'abitato di Cala Gonone per «evitare il flusso disordinato che soprattutto al mattino crea ingorghi per turisti e abitanti», precisa Testone. Le spiagge sono già state pulite e la sicurezza è stata migliorata, mentre a Cala Luna resta il numero chiuso per problemi inerenti al pontile per cui «non sono stati trovati i materiali per tempo per la realizzazione, ma si potrà sbarcare in sicurezza. Nei percorsi a piedi, invece, nessun problema», precisa la prima cittadina. Sette corse già a pieno ritmo attive dal mattino sino alle 17 per le Grotte del Bue marino, ma resta chiuso il ramo Nord della grotta per tutela ambientale e della biodiversità, seppur raggiungibile sino all'ingresso.

Escursioni

In crescita le escursioni e le visite guidate a cura di cooperative e associazioni per Tiscali, Serra Orrios, nuraghe Mannu. Per i percorsi a piedi: «C'è una presenza di Forestas notevolissima - dice la sindaca - che ha predisposto anche 7 percorsi segnalati tra boschi e montagne. Interessanti anchem gli itinerari del Supramonte, che sono segnalati, e stiamo lavorando con l'assessorato all'Ambiente in collaborazione con i Comuni limitrofi per definire gli aspetti di maggiore agio».

