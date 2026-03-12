Dore: «Dobbiamo difendere il lavoro dei padri costituenti La riforma è un pastrocchio»  

Giovanni Dore, vicepresidente del Comitato nazionale Avvocati per il No e portavoce del Foro di Cagliari: come sta andando la campagna referendaria?

«Faticosa, ma piena di soddisfazioni. Il Comitato nazionale è stato fondato a dicembre da 12 persone. Oggi contiamo oltre 1200 iscritti, più di cento nell’Isola. È nato un vero e proprio movimento di avvocati italiani che intendono difendere lo spirito che i nostri padri costituenti hanno voluto imprimere alla Carta Costituzionale».

Qual è la ragione più evidente per cui la riforma Nordio non dovrebbe avere il lasciapassare?

«Siamo l’unico Paese uscito sconfitto dalla seconda guerra mondiale che ha avuto la possibilità di scriversi da solo la propria Carta Costituzionale e, dopo due anni di lavoro, forze politiche dalle matrici più differenti tra loro hanno realizzato un equilibrio tra i poteri dello Stato che costituisce un unicum al mondo. La riforma Nordio è un grande pastrocchio che intende spaccare in tre il potere della magistratura, eliminando alcune delle fondamentali garanzie che l’autonomia della magistratura deve avere per essere effettivamente indipendente. Questo non conviene ai cittadini».

Di separazione delle carriere si parla da tantissimo, spesso con la spinta propulsiva del centrosinistra. Perché non favorire finalmente questo passaggio?

«Questa riforma è piena di errori che rischiano di peggiorare il sistema della giustizia. Sul tema, a sinistra ci sono e ci sono state sensibilità diverse. Ma è certo che, a sinistra, mai nessuno ha ipotizzato uno schema come quello dell’attuale riforma. Oggi ai cittadini rimane solo una scelta: l’impostazione costituzionale a impronta Calamandrei, De Gasperi, Pertini, Tarracini, Lussu, Iotti, Moro o la legge Nordio, Meloni, Del Mastro, Bartolozzi».

Nelle intenzioni, la riforma intende trasformare il Csm per eliminare l’influenza delle correnti interne.

«Su questo si è fatta molta demagogia. Le correnti in sé non sono un male, sono portatrici del modo di interpretare le norme da parte dei magistrati: più verso la ricerca dello spirito della legge da parte di quelle progressiste, più attinenti alla forma da parte di quelle moderate: l’evoluzione giurisprudenziale nel nostro Paese è dipesa molto da questo virtuoso confronto. Vi è poi la degenerazione che, in alcuni periodi, ha portato a derive non corrette dell’agire di una parte della magistratura, ma in prevalenza sotto profili di progressioni di carriere, raramente a danno dei singoli cittadini».

Cosa pensa dell’Alta Corte Disciplinare?

«Essendo stata estrapolata dall’autodichia del Csm è, a tutti gli effetti, un giudice speciale la cui previsione è ritenuta vietata dalla costituzione stessa. Ma in realtà è la vera chiave di volta attraverso la quale i fautori della riforma intendono mettere sotto pressione la magistratura».

Ma l’attuale sistema ha delle criticità?

«Il sistema giustizia presenta notevoli disfunzioni soprattutto per l’eccessiva durata dei procedimenti. La giustizia civile che coinvolge ogni anno ben 6 milioni di cittadini italiani ha tempi da terzo mondo. Ora, la politica di destra o di sinistra che sia deve finirla con le guerre sante e investire adeguate risorse per far lavorare al meglio i magistrati e anche gli avvocati che, purtroppo, sono anch’essi vittima di tale sistema». (ro. mu.)

