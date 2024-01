Doppio Vlahovic per restare addosso all’Inter 

Juventus 3

Sassuolo 0

Juventus (3-5-2) : Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso (43' st Alex Sandro), Miretti (12' st Weah), Locatelli, Rabiot, Kostic (37' st Iling-Junior); Yildiz (12' st Chiesa), Vlahovic (37' st Milik). In panchina Pinsoglio, Perin, Nicolussi, Nonge, Hasa. All. Allegri.

Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli; Pedersen, Erlic (1' st Tressoldi), Ferrari, Viti (29' st Missori); Thorstvedt (25' st Volpato), Boloca; Berardi (25' st Castillejo), Matheus Henrique, Laurienté (39' st Mulattieri); Pinamonti. In panchina Pegolo, Cragno, Bajrami, Ceide, Alvarez, Lipani. All. Dionisi.

Arbitro : Piccinini di Forlì.

Reti : nel pt 15' e 37' Vlahovic; nel st 44' Chiesa.

Note : angoli 5-2 per la Juventus. Rec. 1' e 3'. Ammoniti: Erlic, Ferrari.

La Juventus non molla e travolge anche il Sassuolo. Il duello a distanza con l’Inter prosegue, ora i nerazzurri sono a + 2 e la lotta scudetto si rivela sempre più appassionante. Nel primo tempo decide una doppietta di Vlahovic, tornato ai massimi livelli, straordinario il calcio di punizione – in occasione del secondo gol – con il pallone che va a infilarsi all’incrocio dei pali alla sinistra di Consigli. Nella ripresa, la chiude Chiesa a un minuto dalla fine.

Allegri

«Abbiamo giocato una gara matura, era importante vincere: lo spirito è quello giusto, siamo saliti a 49 punti e la quinta è a 16 lunghezze»: così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la vittoria contro il Sassuolo. «Ora dobbiamo preparare la trasferta a Lecce che non sarà semplice perché loro sono tosti e in casa concedono poco, poi ci dedicheremo all'Empoli: pensiamo a un passo per volta». E poi una metafora: «E’ un po' come giocare a guardie e ladri, con i ladri che scappano e le guardie che rincorrono», il commento sul duello a distanza tra la sua Juve e l'Inter. Vlahovic e Chiesa sono tornati a segnare insieme: «Dusan è molto più sereno, ha passato un periodo complicato ma ha tutto il tempo per raggiungere la maturità necessaria, poi abbiamo anche bisogno del miglior Chiesa: sta bene fisicamente, sono contento per il suo gol».

