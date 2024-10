Doppio Vlahovic e Conceicao all’83’ Capolavoro Juve  

Lipsia 2

Juventus 3

Lipsia (4-4-2) : Gulacsi, Geertruida (42' st Vermeeren), Orban, Lukeba, Raum, Baumgartner (1' st Henrichs), Haidara (30' st Nusa), Seiwald (42' st Poulsen), Simons, Openda (46' st Silva), Sesko. In panchina Vandervoordt, Bitshiabu, Elmas, Klostermann, Gebel. Allenatore Rose.

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio, Savona (16' st Douglas Luiz), Kalulu, Bremer (6′ pt Gatti), Cambiaso, McKennie, Fagioli, Nico Gonzalez (12' pt Conceicao), Koopmeiners, Yildiz (16' st Perin), Vlahovic. In panchina Pinsoglio, Locatelli, Danilo, Thuram, Cabal, Rouhi, Mbangula. Allenatore Thiago Motta.

Arbitro : Letexier (Francia).

Reti : nel pt 30' Sesko, nel st 5' e 24' Vlahovic, 20' Sesko (rigore), 38' Conceicao.

Lipsia. La Juve fa l'impresa in Germania espugnando Lipsia in 10 uomini per più di mezz'ora per il rosso a Di Gregorio. Bomber Sesko chiama due volte, Vlahovic risponde con una doppietta, Conceicao si inventa il 3-2 decisivo. Vanno segnalati gli infortuni di Bremer e Nico Gonzalez che preoccupano lo staff.

Nonostante i due ko, la Juve mostra una buona personalità. Alla mezz'ora ecco l'occasione migliore, con la deviazione di Vlahovic sul tentativo di Fagioli che trova i riflessi di Gulacsi. Sul capovolgimento di fronte, però, i bianconeri sono scoperti e il tandem Openda-Sesko confeziona l'1-0, con lo sloveno che spacca la porta battendo Di Gregorio con un destro potente.

Nella ripresa i bianconeri attaccano a testa bassa, il pareggio arriva poco dopo: Cambiaso mette in mezzo, Vlahovic va in anticipo su Orban e con un gran girata da attaccante vero trova l'1-1. La sfida è più aperta e divertente, Openda colpisce un palo e poi il protagonista diventa il Var. Letexier va al monitor per due volte in 5 minuti per espellere Di Gregorio, colpevole di aver toccato il pallone con le mani fuori area, e poi per decretare un rigore per il Lipsia per un altro fallo di mano, questa volta di Douglas Luiz appena entrato insieme a Perin. Sesko si presenta dal dischetto e non sbaglia, la Juve si ritrova sotto di un gol e di un uomo. Ed è ancora Vlahovic a prenderla per mano, perché 4 minuti più tardi si inventa la doppietta con un sinistro sotto l'incrocio. Non c'è un attimo di tregua. I bianconeri resistono, all'83' Conceicao si inventa il tris che fa esplodere tutta la panchina della Juve, Thiago Motta compreso.

RIPRODUZIONE RISERVATA