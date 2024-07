Doppio tricolore: l’Allievo Balliana sogna in grande 

Prima il titolo nello Short Track, poi il bis domenica nel Cross Country Eliminator, sempre tra gli Allievi di 2° anno. Nel weekend al Ciocco, Enrico Balliana, ragazzo di Arborea con la bici nel sangue, ha mostrato all’Italia della mountain bike tutte le proprie potenzialità. Il miglior biglietto da visita per il salto tra gli Juniores che avverrà nella prossima stagione quando passerà dall’Arkitano Mtb che l’ha svezzato al Team Ecotek, di Rovato. Sì, proprio il paese natale di Beppe Martinelli, il diesse dei successi di Fabio Aru. In comune con il villacidrese, il sedicenne neocampione italiano ha un’altra cosa, la passione per il fuoristrada: «Il mio sogno è qualche anno su strada, poi tornare al fuoristrada», racconta Balliana. «Mi ispiro un po’ a Pidcock, un po’ a Van der Poel: sono quelli che fanno spettacolo, creano interesse nel ciclismo. Farà attività su strada, ma disputerò anche gare in mountain bike, le più imporranti».

ato a Cagliari (ma è di Arborea), studente al Liceo Scientifico con indirizzo sportivo (continuerà a Brescia), viene da una famiglia che ha origini svizzere (mamma Cornelia) e venete (papà Emanuele, che però ha la madre terralbese). Ha giocato a pallone per nove anni («Attaccante esterno o centravanti, milanista»), l’ultimo nella Scuola di Matteoli. E quando il campionato era ferma ha provato la mountain bike, a San Nicolò Arcidano: «Vennero lui e suo fratello Andrea, grazie a dei conoscenti di Arborea», racconta Massimo Montisci, vicepresidente del C.R. della Fci e anima dell’Arkitano Mtb. «È arrivato al ciclismo per caso, ma le doti che aveva si sono viste subito. In bici è un acrobata. Prima gara di ciclocross, da Esordiente, ad Arborea e prima vittoria: li ha sverniciati tutti, credevano avesse tagliato».

Poi, durante un Trofeo Gentilis, la Carbonhubo Cmq Brescia del presidente Paolo Novaglio l’ha notato e tutto è iniziato. In mezzo, due anni in prestito al Team Buja, in Friuli. «Correrò principalmente su strada, mi piace attaccare, da lontano o nel finale, sono “velocino” in volata, non male in salita, me la cavo in pianura», si descrive. Mamma Cornelia è il suo vero boss, Mattia Zontini, trentino, il preparatore. La storia è ancora all’inizio, senza dimenticare Andrea, il fratello minore: «Tecnicamente e più bravo di me, se si impegnasse di più in allenamento sarebbe anche più forte di me. Mi piacerebbe che potesse venire su anche lui».

RIPRODUZIONE RISERVATA