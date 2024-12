Doppio tour gratuito nel cuore della città 

Doppio tour gratuito oggi nell’ambito del festival Mondo Eco.

Mattina

Il primo appuntamento è alle 10 nel Giardino sotto lo Mura dove la compagnia Il crogiuolo, in collaborazione con Trip Sardinia, organizza un giro alla scoperta del cuore storico della città con percorso accessibile per ciechi e ipovedenti. Il tour sarà scandito da letture tratte dalle opere di Francesco Alziator, studioso e letterato cagliaritano che dedicò alla narrazione del capoluogo e della sua storia interi volumi e passi di grande intensità. La durata prevista è di circa due ore circa e la partecipazione è gratuita ma previa prenotazione al 392 0508181 (via whatsapp) e per mail scrivendo a info@tripsardinia.com.

Pomeriggio

Si prosegue poi nel pomeriggio, dalle 17, con un altro tour denominato “Arriba i abajo: Quattrocento anni di dominazione iberica di Cagliari”. Anche questo evento è organizzato nell’ambito del festival Mondo Eco e in collaborazione con Trip Sardinia. Partendo dalla cittadella fortificata alta di Castello, i partecipanti scenderanno verso Stampace e Marina, cuore popolare della città, ricostruendo monumenti e vicende che hanno caratterizzato il capoluogo

della Sardegna sotto il lungo dominio iberico.iazza Aquilino Cannas e la durata prevista del tour è di circa un’ora e mezza. Anche in questo caso la partecipazione è gratuita ma con prenotazione agli stessi contatti (392 0508181 per whatsapp, oppure all’indirizzo mail info@tripsardinia.com).

