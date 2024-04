Doppio tamponamento,  traffico in tilt sulla 554 

Ancora caos sulla 554 all’altezza di Selargius per due incidenti avvenuti quasi in sequenza prima alle 18,30 e un’ora dopo a pochi chilometri di distanza. Sul posto i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Non si sono registrati feriti gravi ma le conseguenze per il traffico sono state pesantissime: in pochi minuti si sono formate code con le auto costrette a procedere a passo d’uomo. Niente di nuovo purtroppo per la statale, una delle strade più trafficate dell’Isola, che attende da anni la messa in sicurezza da parte dell’Anas.

