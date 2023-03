Doppio tamponamento, due feriti  

Due incidenti a distanza di poche decine di metri, due feriti non gravi, quattro auto danneggiate e disagi al traffico. È il bilancio dei tamponamenti avvenuti ieri pomeriggio sulla strada statale 195 nel tratto a quattro corsie, in direzione Capoterra.

Per accertare cosa sia accaduto e valutare le eventuali responsabilità sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale. Le persone ferite erano già stata soccorse dai mezzi del 118: per fortuna non avrebbero subito conseguenze particolarmente gravi. I medici in serata stavano valutando l’eventuale ricovero.

Inevitabili i disagi al traffico, durati per quasi due ore. Nel tratto dove ci sono stati i due incidenti si poteva procedere solo su una corsia. I poliziotti della Municipale hanno fatto il possibile per ridurre al minimo i disagi. Le auto sono state poi spostate o rimosse con il carro attrezzi, al termine dei rilievi svolti dagli agenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA