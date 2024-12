Doppio sequestro: 25 anni 

La Corte d’assise di Nuoro, presieduta da Giorgio Cannas (Alessandra Ponti come giudice a latere), ha condannato a 25 anni di reclusione Graziano Pinna, allevatore di Borore, e Giovanni Sanna, allevatore di Macomer. La sentenza di primo grado arriva a distanza di 17 anni dal sequestro lampo del direttore della banca Intesa San Paolo di Orosei, Gian Paolo Cosseddu, e di sua moglie, Pietrina Secce, avvenuto tra il 3 e il 4 ottobre 2007 nella loro casa. Secondo la ricostruzione, la notte del 3 ottobre i banditi fecero irruzione nell’abitazione della coppia di Galtellì, tenendoli in ostaggio. La mattina seguente, il 4 ottobre, costrinsero il direttore e sua moglie a recarsi nell’istituto di credito di Orosei per aprire la cassaforte e consegnare loro 40.000 euro.

Gli indizi

«Le prove raccolte dai carabinieri di Nuoro contro Pinna e Sanna sono di natura indiziaria», ha ribadito la pubblica accusa sostenuta dal pm della Dda di Cagliari, Gilberto Ganassi che ha sollecitato la pena a 25 anni. L’accusa aveva parlato di mattoncini che uno ad uno sono tornati al loro posto, costruendo una castello solido. Tra questi indizi, i tabulati telefonici emersi anche grazie alle indagini svolte in un altro procedimento penale dell’epoca dei fatti, quello del sequestro di Titti Pinna, che ha visto condannato Sanna. Decisivi anche altri riscontri ottenuti durante le indagini, come il soprannome “Caporà”, con cui uno dei banditi chiamava il complice. Questo dettaglio fu memorizzato da una delle vittime e successivamente emerse tra quasi mezzo milione di intercettazioni. Anche l’improvvisa disponibilità economica di Sanna è stata considerata una prova rilevante: due giorni dopo la rapina, estinse un debito e acquistò un’automobile in contanti.

Un dibattimento riaperto dopo la discussioni delle difese, per verificare l’ipotesi di comparare le possibili tracce di Dna repertate dai Ris all’interno della casa delle vittime, con quello degli attuali imputati. Una ipotesi balenata per la presenza di una relazione proprio del reparto investigazioni scientifiche di Cagliari. Ma l’accusa ha portato nelle carte del processo un’altra verità: «Non c’è nulla da comparare perché non furono trovate tracce. I banditi buttarono le sigarette nel wc e portarono via i bicchieri dove bevvero».

Le difese, rappresentate da Marialuisa Vernier per Pinna e Danilo Mattana per Sanna, hanno contestato la ricostruzione dell’accusa, sottolineando gli alibi forniti, le incongruenze emerse nel dibattimento e le difficoltà nel ricostruire con precisione i fatti avvenuti tanti anni fa.

