Doppio scontro, inferno sulla 554 

Ormai è un bollettino di guerra. Secondo giorno consecutivo di inferno ieri mattina sulla 554 con due incidenti, code infinite di auto, strada momentaneamente chiusa e deviazioni sulla 131 Dir. Due i feriti lievi, auto accartocciate e tanti pendolari che hanno raggiunto uffici in ritardo, rinunciato a visite mediche o altri appuntamenti. Grande la mobilitazione della Polizia locale di Selargius e Monserrato, dei Vigili de fuoco e degli operai Anas per cercare di ridurre al massimo i tempi di inferno andati avanti per oltre un’ora e mezzo. La strada è stata riaperta al traffico verso mezzogiorno dopo la rimozione dei mezzi danneggiati e l’ultimazione dei rilievi sulla strada per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Giorni di passione

Un’altra mattinata di inferno dopo i pesantissimi disagi vissuti giovedì mattina sulla stessa strada dopo un tamponamento fra due auto all’altezza del ponte strallato intitolato a Emanuela Loi, qualche centinaia di metri dopo il bivio per Monserrato e Dolianova in direzione Cagliari. Due le persone rimaste ferite, medicate e dimesse dall’ospedale dove sono arrivate con un codice verde. Infinite le code d’auto che si sono registrate anche in questa occasione con i soliti disagi, tra la rabbia di chi si recava al lavoro o che era comunque in macchina per altri motivi.

Nuova odissea

Ieri la stessa cosa, anzi molto peggio: il primo incidente al terzo chilometro della 554 col tamponamento di tre auto rimaste danneggiate e con i pendolari rimasti leggermente feriti. Niente di grave insomma per loro. In pochi minuti, la confusione però è stata totale, fra ambulanze, forze dell’ordine e i pesanti mezzi dei Vigili del fuoco anche perché più avanti , quasi sull’innesto dell’Asse mediano c’è stato un altro tamponamento, niente di grave ma caos nel caos.

Al terzo chilometro i rilievi di legge sono subito scattati con l’arrivo di una ambulanza, della Polizia locale. Poi anche dei Vigili del fuoco. I mezzi coinvolti nell’incidente sono rimasti inchiodati al centro della carreggiata, facendo così da tappo al traffico: si è cercato di fare qualcosa optando per una deviazione sulla 131 Dir. In molti per fortuna hanno saputo dell’incidente ancora prima del bivio di Selargius, lasciando la 554 attraverso strade alternative. Ma la situazione si è fatta tanto critica che l’Anas ha dovuto disporre la chiusura della stessa strada che come detto, è stata riaperta verso le 12.

L’emergenza

Una strada che ormai non regge più al traffico soprattutto ora che è iniziata anche la stagione delle vacanze. Tutti i progetti studiati negli ultimi dieci anni e la proposta di soluzioni adeguate finora son rimaste sulla carta.

