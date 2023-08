Doppio scippo all’alba: caccia al rapinatore 

L’ultimo allarme era di qualche mese fa, con una lunga scia di furti, uno scippo e una tentata rapina nella tabaccheria, e più recentemente con il sequestro di un’abitazione utilizzata come casa per appuntamenti. Ora a Sant’Avendrace cresce nuovamente la paura dopo quanto accaduto ieri mattina: una 59enne e un 70enne sono stati aggrediti quasi certamente dallo stesso uomo, un giovane extracomunitario ora ricercato. Nel primo caso la vittima ha urlato, difendendo la borsetta, riuscendo a mettere in fuga il malvivente: il pensionato invece è stato scaraventato a terra e il bandito è scappato con un borsello. E mentre i carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Sant’Avendrace sono alla ricerca dell’aggressore, e degli eventuali complici, nel quartiere aumentano le proteste: «Non ci sentiamo più sicuri. Siamo abbandonati». E c’è chi propone di organizzare una manifestazione di protesta.

L’emergenza

Il doppio scippo, uno riuscito e uno sventato, è avvenuto ieri mattina presto. Prima è stata presa di mira una 59enne, verso le 6,30. Uscita di casa per andare al lavoro è stata aggredita in viale Sant’Avendrace da uno straniero che ha cercato di rubarle la borsetta, facendola cadere. La donna si è difesa e le urla hanno spinto il malvivente ad andare via, dirigendosi verso via Tirso. La vittima ha riportato una lieve ferita. Mezz’ora dopo il secondo furto. Questa volta l’aggressore – dalle prime descrizioni lo stesso del precedente episodio – ha sorpreso un settantenne in via Santa Gilla: lo ha afferrato per un braccio portandogli via il borsello con dentro gli effetti personali e del denaro. Lo scippatore è scappato e il pensionato ha riportato lesioni per fortuna non gravi. Il borsello, con dentro i documenti della vittima, è stato poi recuperato in una traversa di viale Sant’Avendrace. Sul posto sono intervenuti subito i militari del nucleo radiomobile della compagnia al lavoro per risalire al responsabile insieme ai colleghi della stazione di Sant’Avendrace. Si attende anche che le due vittime presentino la querela.

La preoccupazione

Le segnalazioni su quanto accaduto si sono moltiplicate sui social con anche la descrizione dell’abbigliamento del giovane straniero, che indossava dei pantaloncini e una maglietta rossa. Diverse persone hanno sentito le urla della donna. E gli abitanti di Sant’Avendrace chiedono aiuto alle istituzioni. Soprattutto le donne non si fidano più a camminare da sole nelle strade del rione. Ma tutti sono a rischio perché due mesi fa c’è stata una tentata rapina nella tabaccheria della via principale mentre ad aprile un giovanissimo è stato aggredito e scippato da due balordi.

