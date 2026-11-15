Venafro 2

Cos 0

Venafro (4-4-2) : Areste; Tizzani, Napolitano, Rodriguez, Munguia, Prieto, Selvaggio (20’ st Ricamato), Moreno, Garcia (32’ st Monaco), Parisi, Fruscella (32’ st Nardelli). In panchina Conte, Zaino, Zanni, Gironda, Tiberi, Ciolli. Allenatore Ionta.

Cos (4-4-2) : Cutrona; Mikhaylovskiy, Demontis (25’ st Ponzo), Callegari, Arboleda (1’ st Spanu); Morrone, Murgia, Feola (45’ st Demarcus), De Luca (45’ pt Anedda); Ghia, Martins (19’ st Odianose). In panchina Floris, Caggiu, Meneghini, Congiu. Allenatore Loi.

Arbitro : Elia di Ostia Lido.

Reti : nella ripresa 43’ (r) Ricamato, 49’ (r) Parisi.

Note : espulso al 48’ st Cutrona per una gomitata a Nardelli. Ammoniti Moreno, Parisi, Callegari, Feola, Ionta, Loi.

Venafro. Una beffa, maturata quando il pareggio sembrava ormai in cassaforte. La Costa Orientale Sarda torna dal Molise senza punti, battuta 2-0 dal Venafro in uno scontro diretto delicato, al termine di una gara in cui avrebbe meritato di raccogliere almeno un punto. A punire i sarrabesi-ogliastrini sono due calci di rigore, entrambi negli ultimi minuti. È la quarta sconfitta consecutiva in trasferta, e costa il penultimo posto. La classifica, però, resta cortissima.

La cronaca

L’avvio di gara è di marca della Cos. La squadra di Loi, priva degli indisponibili Nurchi, Pinna e Xaxa, dopo nemmeno un minuto con Demontis costringe Areste al primo intervento. Tiene il pallone con ordine e, quando riparte, mette in difficoltà la difesa avversaria: al 25’ Murgia impegna di nuovo il portiere di casa. De Luca commette un fallo, l’arbitro gli risparmia il giallo ma Loi prudentemente lo sostituisce. In chiusura di tempo è Cutrona a dire no a una punizione di Parisi.