Doppio raid col fuoco, l’auto di una “gattara” distrutta dalle fiamme 

Il primo tentativo è andato a vuoto, non il secondo. Chi ha voluto incendiare la Ford Ka di Sabrina Corso, 53 anni, ha ottenuto il suo obiettivo. Rimane il mistero e l’angoscia per un attentato che, almeno a sentire la vittima, non avrebbe alcun motivo. «Mai una minaccia, mai un avvertimento», dice sconsolata la donna. «Ultimamente solo un litigio con una persona che contestava il fatto che io accudissi dei gatti». Sabrina Corso nella vita di tutti i giorni lavora in un’impresa di pulizie, ma ogni minuto libero lo dedica ai ai amati amici a quattro zampe. Il primo blitz sabato 30 agosto. «La mia auto era regolarmente parcheggiata nel cortile di casa, in via Pertusola 19 quando io e mia sorella abbiamo sentito un boato. Ci siamo affacciate e abbiamo visto che era la mia Ford. Siamo scese e siamo riuscite a spegnere le fiamme. I danni erano contenuti: la mascherina, il cofano e i tergicristalli». Il secondo blitz sabato scorso verso le 23,10. «Ero a casa ma non mi sono accorta di niente. Una vicina ha chiamato i vigili del fuoco, ma quando sono arrivato il danno era già fatto: la macchina non è più recuperabile, dovrò demolirla». L’utilitaria per la donna è di fondamentale importanza. «Non so come fare per andare al lavoro ma quello che mi preoccupa di più è che non potrò più occuparmi delle colonie di gatti di piazza San Cosimo e della villa di Tigellio, circa 50 felini che curo da oltre dieci anni.

Sull’episodio indaga la Polizia.

