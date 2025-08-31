VaiOnline
Gesturi.
01 settembre 2025 alle 00:35

Doppio pensionamento in Comune 

Entrambi 67enni, Marisa Medda e Giovanni Loi, due pilastri del Comune di Gesturi, possono ora godersi la pensione. Il sindaco Emilio Serra li ha ringraziati «per l’impegno e la dedizione rivolti all’Ente e alla comunità». Emozionati, i due non hanno voluto aggiungere parole. Per l’ex sindaco Ediberto Cocco, sono «due figure difficili da sostituire»: Loi ha fatto parte della polizia locale, mentre Medda, addetta al protocollo, era «un jolly».

Non lasciano il Comune scoperto: «L’anno scorso – spiega Serra – è stata assunta a tempo parziale una vigile che ha lavorato affiancando l'agente Loi. Presterà servizio per 18 ore settimanali». Il servizio amministrativo invece viene rivisto: «Avremo finalmente un funzionario amministrativo che prenderà servizio il 1° ottobre, ed entro l’anno assumeremo un istruttore amministrativo». (g. g. s.)

