Doppio palco con numerosi big 

Vari temi sociali saranno al centro della “Pastorale del turismo”, appuntamento atteso che proporrà riflessioni tra sport, cinema, musica, letteratura. Molti personaggi e tante testimonianze, compresa quella che il 24 agosto ospiterà la vittima di un abuso clericale, tema delicato e spinoso per la Chiesa. Le diocesi di Nuoro e Lanusei lo affronteranno con Chiara Griffini, don Fortunato Di Noto, Alessandro Zaccuri e Gavino Murgia.

Il vescovo

«Un progetto ecclesiale che ha l’aspirazione di essere culturale, quindi attento a idee, temi e orizzonti che aiutino a pensare e offrire contenuti attuali e decisivi per la nostra vita», sottolinea monsignor Mura.

Il programma

Dal 3 agosto al 17 settembre tanti eventi, organizzati dalle diocesi di Lanusei e Nuoro, si alterneranno nell’Area fraterna di La Caletta a Siniscola e nell’anfiteatro Caritas di Tortolì. Il primo giorno e il 10 agosto ci sarà una veglia di preghiera. L’8 agosto nella piazza del santuario Madonna d’Ogliastra a Lanusei il concerto di musica classica con la Fondazione del teatro lirico di Cagliari. Tutto il programma ruota attorno allo slogan “Fascino del dubbio, desiderio di certezze” per il quale sono stati scelti personaggi di spicco come Pupi Avati e don Gino Rigoldi, il regista Salvatore Mereu che parlerà di cinema virtuale e reale, l’attore Giovanni Scifoni con lo spettacolo “Mani bucate”, Neri Marcorè e Domenico Mariorenzi con “Duo di tutto. Canzoni belle e buone”. Tra parole e musica i cantautori Simone Cristicchi, Niccolò Fabi e Gigi Sanna. Si discuterà anche di donne con le giornaliste Lucia Capuzzi, Mariangela Pira, Elvira Serra, Carla Frogheri. E di fake news con Nello Scavo e David Puente. Spazio alla scienza con Antonella Viola, il teologo Paolo Benanti e l’astrofisico Marco Bersanelli. Per lo sport, il convegno “Paura di perdere, voglia di vincere” mette insieme il grande del calcio Gianfranco Zola e il telecronista Andrea Lucchetta. Il 15 settembre a La Caletta e poi a Tortolì, Giacomo Poretti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo) terrà lo spettacolo “Chiedimi se sono di turno”. E ancora: il 14 agosto pellegrinaggio all’alba da Tortolì a Santa Maria Navarrese con il vescovo Mura.

Accoglienza

I paesi (uno per giornata) si occuperanno dell’accoglienza. Il videomaker Vincenzo Ligios porterà il progetto Camineras. Animeranno le serate il coro parrocchiale di La Caletta, Contos e cantos, Eufonia, i musicisti Maurizio Picchiò, Luciano di Giandomenico, Stefano Carloncelli, Livia Ledda, Ivan Malara, Marino De Rosas, Chiara Effe, Marco Mustaro, il trio Le 3 di notte, le Sweet Jam sisters e Bocheteatro. A Tortolì le foto di Pietro Basoccu a cura di Salvatore Ligios.

RIPRODUZIONE RISERVATA