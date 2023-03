Doppio oro per lo chef Caria di Capoterra  

Andrea Caria, 39 anni, di Capoterra, ha raggiunto un importante traguardo il 14 marzo 2023 in diretta nazionale su Sky. Durante i Nip international Awards svoltisi a Cervia nei giorni lunedì 13 e martedì 14 marzo è riuscito ad aggiudicarsi ben due premi alle Eccellenze nel settore: Pizza d’Oro e Premio d’Oro cucina italiana, dimostrato di essere un vero e proprio talento culinario.

La vittoria

Una vittoria per certi tratti inaspettata: «Non ci aspettavamo di arrivare così in alto», spiega Caria, titolare insieme a sua moglie del ristorante L’altro cielo a Frutti d’Oro. «Quindi l’emozione è tanta. Era già stato un onore essere scelti per rappresentare la Sardegna nella Nazionale italiana pizzaioli nel 2016, abbiamo lavorato mesi per raggiungere questo traguardo e non può che renderci orgogliosi. Ora il nostro obiettivo è proseguire per migliorare sempre di più il nostro ristorante». Grazie ai piatti forti della sua terra e alla sua passione per la cucina si è distinto rispetto alle altre regioni. «In fin dei conti non si trattava solo di pizza, i piatti in gara erano vari. I criteri erano diversi, dalla pulizia del piatto alla qualità degli ingredienti, fino al giudizio nello svolgimento del lavoro. Grazie ai prodotti nostrani, dal mirto alla bottarga, ho portato in alto la nostra bandiera».

In paese

Un orgoglio per tutta la cittadina lo definisce il sindaco Beniamino Garau: «Tanti complimenti ad Andrea che è riuscito a costruire un’attività e portarla fino ai riconoscimenti che ha ottenuto. L’eccellenza sta nel saper resistere in un territorio come il nostro, credendo in Capoterra e nel sud Sardegna, e nelle nostre potenzialità senza scappare altrove». Non tardano ad arrivare le belle parole dell’assessore a sport, Spettacolo e turismo, Giovanni Montis: «Andrea è un imprenditore che si è formato da solo con le sue forze, ha fatto la gavetta ed è cresciuto tantissimo nella ristorazione riuscendo a portare in alto questo progetto che era un suo sogno da sempre».