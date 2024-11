Doppio live per i Tazenda: il 7 a Cagliari e l’8 a Iglesias 

Dopo l’incindente frontale che, ai primi di settembre a Settimo San Pietro, ha coinvolto il loro van, i Tazenda tornano finalmente sul palco e lo fanno con due appuntamenti entrambi importantissimi: il 7 novembre saranno in trio, al Teatro Lirico di Cagliari (ore 20.30) per partecipare alla Gigi Riva Football Week per ricordare gli 80 anni dalla nascita del calciatore che ha conquistato il cuore dei sardi e ha lasciato un'impronta indelebile nel calcio mondiale L’8, invece, firmeranno con la band al completo la serata della Giornata Mondiale del Diabete ad Iglesias (Piazza Sella, ore 21.30), un importante appuntamento di approfondimento e di sensibilizzazione su un tema che vede tristemente protagonista la popolazione sarda, il diabete: la Sardegna rappresenta l'area con la maggiore incidenza di diabete a livello mondiale. All'interno dell'isola, il Sulcis- Iglesiente è l'area più colpita, in particolare tra le persone più vulnerabili.

Protagonisti, gli storici fondatori del gruppo Gigi Camedda al piano e Gino Marielli assieme al nuovo frontman Nicola Nite alle chitarre ad accompagnare le loro tre voci. A Cagliari riproporranno alcuni dei loro brani più famosi scelti appositamente per questo commosso ricordo al grande Riva: e quindi “Cuore e vento”, il loro omaggio all’amata Sardegna, amata senz’altro da Riva che l’ha scelta come propria, ma anche “No potho reposare”, grande pezzo scritto nel 1920 da Giuseppe Rachel su tempo di valzer su testo di Sini, divenuta celebre per leggendarie interpretazioni fra le quali, indimenticata, quella di Andrea Parodi. L’8 novembre ad Iglesias si presenteranno con la band al completo con, al loro fianco, Massimo Canu al basso, Massimo Cossu alle chitarre, Paolo Erre alle tastiere e Luca Folino alla batteria. In programma la retrospettiva dedicata a Murales, l’album iconico con le tracce del quale i Tazenda hanno animato le piazze in concerto lungo tutto l’anno. Totalmente immersi nello spettacolare impianto scenografico disegnato proprio per questo tour da Gaetano Garau.

RIPRODUZIONE RISERVATA