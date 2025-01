Doppio incidente sull’Asse mediano: un ferito e traffico rallentato per due ore 

Questa volta, nel giro di pochi minuti, gli incidenti che hanno bloccato il traffico sull’Asse mediano sono stati due: un tamponamento con quattro veicoli, senza feriti, nel rettilineo dopo il ponte su via Cadello e un’auto rovesciata all’altezza dello svincolo per via Stamira, con una donna accompagnata in ospedale. Inevitabili dunque le conseguenze negative sulla viabilità in uscita dalla città, con lunghe file do mezzi e la chiusura dello svincolo per Pirri e via Peretti.

Gli accertamenti sui due incidenti, avvenuti ieri pomeriggio, sono stati svolti dagli agenti della Polizia Locale. Oltre a effettuare i rilievi per ricostruire il tamponamento e quello che sembra essere un “sinistro” autonomo, i poliziotti si sono occupati anche della viabilità, nel tentativo di ridurre i disagi per chi si è trovato bloccato nel traffico. Per circa due ore non sono mancati i disagi.

Nel tamponamento che ha coinvolto quattro auto, per fortuna non ci sono stati feriti. Nell’incidente autonomo, con una vettura che si è rovesciata dopo aver toccato il guardrail, invece la conducente ha riportato delle conseguenze comunque non gravi: è stata accompagnata al Brotzu dal personale del 118, a bordo di un’ambulanza, con assegnato un codice giallo.

L’Asse mediano continua a essere teatro di incidenti e tamponamenti praticamente quotidiani che paralizzano il traffico nella strada ma con ripercussioni in tutta la città.

