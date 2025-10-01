VaiOnline
Champions League.
02 ottobre 2025 alle 00:24

Doppio Højlund, il Napoli stende così lo Sporting di Lisbona 

Napoli 2

Sporting 1

Napoli (4-1-4-1) : Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez (35' st Olivera); Lobotka; Politano (24' st Neres) Anguissa, De Bruyne (35' st Gilmour), McTominay (24' st Lang); Højlund (44' st Lucca). In panchina Meret, Ferrante, Vergara, Elmas, Ambrosino. Allenatore Conte.

Sporting Lisbona (4-2-3-1) : Rui Silva; Fresneda, Quaresma (22' st Debast), Inacio, Araujo; Hjulmand, Simoes (32' st Morita); Quenda, Trincao (1' st Goncalves), Catamo (1' st Suarez); Ioannidis (22' st Santos). In panchina Virginia, Reis, Vagiannidis, Kochorashvili, Diomande, Ribeiro Mangas. Allenatore Rui Borges.

Arbitro : Makkelie (Olanda).

Reti : nel pt 35' Højlund; nel st 17' Suarez (rigore), 34' Højlund.

Il duo De Bruyne-Højlund confeziona la prima vittoria del Napoli in Champions League. Il belga serve gli assist e il danese trasforma in gol. Il Napoli rischia di compromettere il risultato per un'ingenuità di Politano, autore di un fallo in area di rigore che regala il pareggio allo Sporting Lisbona. Ma poi ci pensa l'irresistibile accoppiata vincente di Conte a ristabilire le distanze e fissare il 2-1.

È il 35' del primo tempo quando De Bruyne serve ij verticale Højlund che brucia sullo scatto Inacio e insacca con un rasoterra. Nella ripresa, un’ingenuità di Politano, che atterra in area Araujo consente ai portoghesi di trovare il gol del pareggio. Suarez infatti trasforma il rigore spiazzando Milinkovic-Savic. A risolvere i problemi ci pensa ancora una volta il duo De Bruyne-Hojlund. È il 34' quando il belga calibra un traversone da sinistra per il compagno di squadra. Højlund anticipa Rui Silva con un colpo di testa che spedisce il pallone in fondo alla rete.

