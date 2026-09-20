Doppio Fall e il Budoni centra il primo successo stagionale 

Budoni 2

Anzio 0

Budoni (4-4-2) : Di Giorgio; Cubeddu, Taiappa, Ladu, Cabri; Molinari, Schirru, Gomez (36’ st Bartolotta), Fall (27’ st Ljubanovic), Ragatzu, Privitera. In panchina Perotto, Putzu, Gori, Ferrari, Stampete, Cassitta, Banse. Allenatore Bonomi.

Anzio (4-4-2) : Papagna; Ferraro, Maccauro (2’ st Bronzini), Morichelli, Meleandri, Modesti, Thiam (11’ st Francescotti), Ambrogi (20’ st Cracaoanu), Franco (20’ st Imoh), Giampaolo, Ferreira (20’ st Garau). In panchina Lucatelli, Galati, Ronci, Mattioli. Allenatore Guida.

Arbitro : Corti di Prato.

Reti : nel pt 7’, 45’ Fall.

Note : espulso Ljubanovic al 31’ st per fallo su Morichelli. Ammoniti Cubeddu, Gomez, Bartolotta, Morichelli. Recupero 2’ pt-4’ st. Angoli 4-2.

Budoni. Il Budoni centra il primo successo in campionato superando l’Anzio 2-0. Decisivo un super Fall, autore della doppietta che stende i laziali nel primo tempo. Partono fortissimo i padroni di casa: al 7’ Privitera serve Fall che sblocca il match. Al 18’ Gomez sfiora il raddoppio colpendo la traversa su punizione. L’Anzio reagisce con Thiam e Meledandri, ma trova pronto Di Giorgio. Al 45’ la stoccata decisiva: Ragatzu inventa e Fall firma il 2-0. Nella ripresa la gara si complica per l’espulsione diretta di Ljubanovic al 31’, ma la difesa sarda regge l’assalto degli ospiti sino al triplice fischio. Il tecnico Claudio Bonomi nel post gara: «Ci mancava la vittoria, avevamo molta fame. Nei primi 35’ abbiamo espresso un grande calcio».

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