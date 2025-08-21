Doppio evento nell’area archeologica 

Appuntamento a Macomer nell’ambito del Nurarcheofestival, in collaborazione con la cooperativa Esedra escursioni. Oggi evento nell’area archeologica di Tamuli.

Alle 16.30 in programma “Alla scoperta della dea madre”, laboratorio esperienziale a cura dell’artista Stefania Spanedda. Si tratta di un viaggio alla scoperta di Veneri preistoriche e Dee madri ritrovate nell’area europea, nel nord Africa, nel vicino oriente e nelle isole del Mediterraneo dal Paleolitico al Neolitico.

Alle 19 verrà proposto lo spettacolo “Dalla Luna ai menhir” di Bepi Vigna prodotto da Il Crogiuolo - centro di intervento teatrale. Interpretazione con Marta Gessa e Gianluca Tommasi alla chitarra, sue anche le musiche.

Si tratta di un breve viaggio per raccontare la più grande rivoluzione del periodo Neolitico: l’invenzione del linguaggio e quindi del narrare.

«È un periodo in cui - spiegano gli organizzatori - l’umanità fa importanti passi avanti: se prima ci si procurava da mangiare cacciando e raccogliendo frutti e radici, ora si inizia a praticare l’agricoltura e l’allevamento. Inoltre, si impara a lavorare l’argilla e a creare oggetti di ceramica. Si impara a tessere il lino e altre fibre ricavate dalle piante».

