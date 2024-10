Doppio crollo di calcinacci nel centro storico in pochi giorni 

Nuovo intervento dei vigili del fuoco nel centro storico cittadino, a causa della caduta di calcinacci dalle mura di edifici che, per i più svariati motivi, si trovano in uno stato di grave abbandono. Ieri mattina le operazioni di messa in sicurezza hanno riguardato uno stabile, da tempo in rovina e ormai disabitato, situato in via Cavallotti a pochi metri da Piazza Fenza. Qualche giorno fa, invece, i pompieri sono intervenuti, per gli stessi motivi, nella palazzina di via Roma che ospita la sede dell’associazione nazionale Combattenti. In questo caso si è reso necessario bloccare precauzionalmente anche l’ingresso principale della biblioteca comunale Nicolò Cannelles che si trova adiacente allo stabile interessato al cedimento strutturale. «Dopo aver effettuato i dovuti accertamenti - fa sapere l’Assessore alla Cultura, Claudia Sanna - la biblioteca ha regolarmente ripreso le sue funzioni, anche se l’ingresso è temporaneamente spostato in via Diana». I due episodi non hanno fortunatamente provocato danni a cose o persone, ma rappresentano comunque un campanello d’allarme sullo stato di salute di alcuni edifici (compresi quelli di proprietà comunale) del centro storico.

