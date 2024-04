Doppio crollo a Porto Flavia e Buggerru 

Due frane avvenute quasi in contemporanea e determinate dalle avverse condizioni climatiche, impediscono l’itinerario completo per la visita ai siti di Porto Flavia e della Galleria Henry; i Comuni di Iglesias e Buggerru accusano l’inerzia di Igea: «Non si stanno occupando del ripristino».

I rischi

Il crollo di alcune parti dei costoni rocciosi nella parete esterna che si affaccia sul faraglione di Pan di Zucchero nel sito di Porto Flavia, è avvenuto diversi mesi fa, ma soltanto di recente è stato reso noto che l’accessibilità alla galleria di base è inibita alle visite per via della mancata messa in sicurezza dell’area interessata: «Una piccola parte della frana si è riversata sul balconcino, abbiamo così dovuto interdire il tratto del camminamento, la scalinata che dalla galleria superiore conduce a quella di base. - rivela il primo cittadino d’Iglesias Mauro Usai - Abbiamo anche approvato una delibera per la richiesta di stato di calamità naturale per l’ottenimento dei fondi di rischio idrogeologico. Quel che è grave però è che Igea, l’ente deputato anche alle manutenzioni delle aree minerarie, non interviene, nonostante abbia emesso un’ordinanza, non ottempera ai propri doveri». A breve si svolgeranno i festeggiamenti per il centenario di un’opera senza eguali (in virtù del genio ingegneristico con cui è stata concepita e della suggestiva cornice in cui sorge) e Usai non intende rischiare di dover celebrare il secolo di vita di Porto Flavia lasciandola fruibile per metà: «Ci stiamo accollando gli oneri per il ripristino e la messa in sicurezza. - svela - I lavori son già stati affidati e prima dell’estate sarà possibile ripristinare l’itinerario che prevede la visita di entrambe le gallerie».

L’attesa

Un autofinanziamento che non è invece sostenibile per il Comune di Buggerru. La superficie della messa in sicurezza del tratto che impedisce ai visitatori il camminamento dell’affaccio sul mare della Galleria Henry risulta essere doppia rispetto a quella di Porto Flavia ed il ripristino ammonterebbe ad una cifra vicina ai 300 mila euro: «La frana è avvenuta lo scorso agosto e nonostante le tante interlocuzioni, Igea ancora non è intervenuta. - spiega la sindaca di Buggerru Laura Cappelli - Si tratta di un danno ingente, da un punto di vista economico e d’immagine. È un vero peccato, perché il sito, come numero di visite continua a crescere esponenzialmente di anno in anno e non dare la possibilità ai turisti di poter godere dei tramonti sul mare risulta essere una pecca che compare anche nelle recensioni». Il percorso studiato alla Galleria Henry prevede l’utilizzo di un trenino per le visite del primo tratto, e dei camminamenti esterni paralleli al percorso principale, per il secondo: «Gli effetti della frana impediscono di poter effettuare il tragitto completo. - prosegue Cappelli - Igea è l’ente proprietario del bene, riceve annualmente da parte della Regione delle risorse utili agli interventi di ripristino e manutenzione sui siti ex minerari. Nonostante questo, niente è stato fatto».

