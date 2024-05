Doppio concerto per il Festival di Pasqua a Cagliari 

Sarà una doppia data speciale quella che andrà in scena per il quarto concerto del Festival di Pasqua. Protagonista l’Ensemble Chorus Project diretto da Giacomo Medas che eseguirà il concerto che si terrà domani, alle 19.30, nella chiesa di Santo Stefano in via Pierluigi Da Palestrina, e domenica, alle 20, nella chiesa del Santo Sepolcro nel quartiere Marina, a Cagliari.

L’Ensemble porterà in scena l’ “Ave Maria” di J. Handl (1550-1591) per coro a quattro voci miste, “Christus Factus Est” di J.E. Eberlin (1702-1762) e con il titolo “Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce” si ascolterà una rielaborazione nello stile polifonico di alcuni capolavori della musica pop come, ad esempio, “Goodbye Blue Sky” dei Pink Floyd e Bohemian Rhapsody” dei Queen.

In scaletta previsti, inoltre, l’ “Ave Maria” di J. Busto (1949), quella di M. Da Rold (1976), l’ “Ave Verum” di B. Bettinelli (1912-2004) e il “Requiem” di G. Puccini (1856-1924).

Il Festival di Pasqua, edizione 2024, è organizzato dall’associazione Incontri Musicali, in collaborazione con la Regione, il Comune di Quartu Sant’Elena, l’associazione Sonus de Atongiu e la Scuola civica L. Rachel.

