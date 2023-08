Doppio colpo Roma: Renato Sanches e Paredes 

Sul mercato irrompe la Roma, che dopo settimane di immobilismo piazza un doppio colpo. Dal Psg arrivano i centrocampisti Paredes (a titolo definitivo per 2,5 milioni di euro più bonus) e Renato Sanches (prestito con obbligo di riscatto condizionato), mentre proseguono le trattative col Santos per Marcos Leonardo (per sbloccare la situazione è arrivata in Brasile l’agente Rafaela Pimenta, che fa da intermediaria) e con l’Atalanta per l’attaccante Zapata e il difensore Demiral. L’Inter dal canto suo ha definito gli arrivi di Carlos Augusto e Arnautovic dal Monza e dal Bologna.

L’austriaco, 3 presenze in nerazzurro nella stagione del Triplete, torna ad Appiano Gentile per 10 milioni di euro e 3,7 milioni più bonus di stipendio. Resta indefinito il futuro di Samardzic, che sembra allontanarsi dal club col quale sembrava tutto fatto. All’ex Lukaku pare pensare il Tottenham per sostituire Kane passato al Bayern Monaco: il Chelsea, che ieri ha definito con il Brighton l’acquisto dell’ecuadoregno Caicedo, per il belga chiede 45 milioni.

La cessione di Neymar all’Al Hilal potrebbe indurre il Psg a puntare su Chiesa, e alla Juventus è tornato di moda Berardi che si sarebbe convinto ad andare alla corte di Massimiliano Allegri. Ma l’affare si può chiudere solo se il Sassuolo accetta anche una contropartita tecnica, che potrebbe essere costituita da Iling Junior e da Soulè.

Il Bayern ha sondato il terreno per Szczesny. Il Torino cerca di arrivare a Malinovskyi, ex Atalanta che vuole tornare in Italia. Lo vogliono anche Genoa e Monza. È fatta per Cancellieri dalla Lazio all’Empoli, che rivorrebbe anche Akpa Akpro. Il Napoli non ha ancora rinunciato a Koopmeiners, per il quale sarebbe pronto un quinquennale da due milioni di euro a stagione, ma l’offerta di 37 milioni è lontana dai 50 chiesti dall’Atalanta. La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto di Beltran.

