Doppio colpo alle stazioni di servizio 

«Vorremo dire ai responsabili che non si ruba ai poveri, a chi per lavorare si alza tutti i giorni alle quattro e mezza del mattino. I danni sono tali che dovremo tenere chiusi entrambi i distributori per chissà per quanto tempo». Non si danno pace Andrea Pani e Yasmine Naimi, gestori dei due distributori di carburante Fiamma 2000 sulla statale 130 (entrambi in territorio di Domusnovas) nei quali i ladri si sono introdotti nella prima mattina di ieri trafugando quanto possibile per poi lasciarsi dietro una scia enorme di danni e devastazioni.

I danni

Secondo una prima stima dei titolari, originari di Simala (Oristano), ma residenti da qualche tempo a Domusnovas, i danni sarebbero di oltre 50 mila euro. A stupire è l’audacia con cui i ladri (ripresi all’interno di uno dei due distributori dalle telecamere) abbiano messo a segno due colpi di prima mattina e quasi nello stesso lasso tempo pur dovendosi spostare da una stazione di servizio all’altra. Probabilmente chi ha agito era in possesso di informazioni utili a pianificare i blitz con una certa sicurezza. Allarga le braccia Andrea Pani, 33 anni, gestore da un anno e mezzo insieme alla compagna Yasmine Naimi, 35, del distributore sulla statale 130 in direzione Iglesias, e da 3 di quello in direzione Cagliari: «Non abbiamo nemici ma di sicuro questa stranezza fa riflettere. Già nel febbraio scorso abbiamo subito un furto ad entrambe le stazioni di servizio con danni per 20 mila euro».

L’allarme

I due distributori sono entrambi dotati delle telecamere e di sistemi d’allarme collegati direttamente ai titolari. Il primo è scattato alle 5.30 nella pompa in direzione Iglesias: «Stavamo uscendo di casa per verificare - racconta la coppia - quando è suonato anche il secondo allarme nel distributore verso Cagliari in cui le telecamere mostravano degli individui all’interno con il volto travisato. Ci siamo subito precipitati ma all’arrivo abbiamo solo potuto notare lo scempio: forse sono entrati sfondando con un’auto una vetrata laterale e una volta dentro hanno fatto sparire i soldi della cassa, rotto il registratore e compiuto danni ovunque». I due hanno chiamato i carabinieri (il nucleo radiomobile di Iglesias che ha poi svolto i rilievi ed acquisito i filmati delle telecamere anche nella seconda pompa) e si sono recati nell’altro distributore dove hanno subito notato i danni alla vicina tavola calda da loro gestita: nella vetrata segni di colpi lasciati ovunque (forse inferti con una mazza) e all’interno dei locali la fiera degli orrori con merce in esposizione sparita, bancone in cristallo frantumato e sfregi a banchi frigo, arredi ed infissi. «Hanno rubato scatoloni di gratta e vinci - evidenzia Yasmine Naimi - i gioielli esposti e anche lattine di coca cola. Per noi ora sarà durissima ma di certo andremo avanti anche per non darla vinta a questi sciacalli».

