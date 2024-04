Doppio bollino per il carciofo violetto 

Per il carciofo violetto di Samassi: l’iscrizione nell’elenco nazionale dei Pat (Prodotti agroalimentari tradizionali) e nel Repertorio regionale dell’agrobiodiversità. È il coronamento di due anni di impegno, in collaborazione con Laore (Agenzia per l’attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale) e Agris (Agenzia per la ricerca scientifica, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e forestale). «Negli ultimi anni – commenta l’assessore all’agricoltura nonché vicesindaco Giacomo Onnis – si è riscontrato un calo della sua produzione, passando da 1.500 a poche centinaia di ettari coltivati: per questo abbiamo ritenuto necessario procedere per la salvaguardia di questo prodotto».

Ricette vincenti

Il primo riconoscimento ottenuto riguarda l’iscrizione, da parte del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, del carciofo violetto di Samassi nell'elenco nazionale dei Pat, supportata dalle ricette di due piatti tipici: carciofo violetto con agnello e malvasia e carciofo violetto con patate e zafferano. «Questo riconoscimento – continua Onnis – è merito della lunga tradizione del violetto, che abbiamo ricostruito grazie a ricerche documentali, interviste, foto, video e relazioni storiche. È la prima volta che a Samassi un prodotto ottiene questo riconoscimento».

Materiale genetico

Il secondo riconoscimento riguarda l’iscrizione, da parte del Comitato scientifico, del carciofo violetto di Samassi nel Repertorio regionale dell'agro biodiversità. La coltivazione del violetto, che rischiava di estinguersi, è ora tutelata attraverso la conservazione del materiale genetico di questa varietà nella banca del germoplasma della Regione. Questo riconoscimento offre la possibilità agli agricoltori che lo coltivano di iscriversi all’albo regionale degli agricoltori custodi per beneficiare di finanziamenti per la sua coltivazione e conservazione nelle aziende agricole.

Le agenzie regionali

«Abbiamo dato il nostro supporto – commenta Paola Ugas, responsabile di un’unità organizzativa di Laore – per presentare i dossier di riconoscimento. Una varietà che ha un valore storico identitario così importante per il territorio di Samassi e del Medio Campidano ha ottenuto un riconoscimento che ne tutela le caratteristiche nel tempo». L’agenzia Agris, oltre ad aver collaborato per ottenere i riconoscimenti, ha contribuito al miglioramento della specie: «È stato fatto – commenta Barbara Pisanu, ricercatrice – un lavoro di individuazione nelle diverse aziende e dei cloni migliori. Poi sono stati micropropagati nel laboratorio di Agris, moltiplicati in vitro e risanati dall’evirosi che ne aveva limitato le capacità produttive».

Missione in Provenza

Il carciofo violetto di Samassi si porta dietro una lunga tradizione. Negli anni ‘60 l’agronomo Vincenzo Sanna e Attilio Mancosu intraprendono un viaggio sperimentale in Provenza con l’obiettivo di trovare una specie di carciofo che potesse sostituire il carciofo Masedu, che incontrava difficoltà commerciali. Dopo aver importato gli ovuli a Samassi, il successo non tarda ad arrivare: si assiste a un boom negli anni ‘80-‘90, tanto da sostituire completamente la precedente varietà. Grazie a questi riconoscimenti, il violetto potrà continuare a godere del suo prestigio, preservando la sua importanza per le generazioni a venire. «Nei prossimi mesi – conclude Onnis – continuerà il lavoro per raccontare al meglio questo importante patrimonio storico, culturale ed economico della nostra comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA