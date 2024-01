Doppio blitz antidroga, la casa dello spaccio occupata abusivamente 

Per gli investigatori è una certezza: quell’appartamento, occupato abusivamente, nelle case parcheggio di via Piero della Francesca, a Mulinu Becciu, veniva utilizzato come base per lo spaccio. E il sospetto degli agenti della Squadra Mobile dopo i due blitz, con tre arresti (una coppia e un giovane di 23 anni) per detenzione di cocaina, in una settimana. E che l’attività fosse ben avviata lo conferma anche il ritrovamento di quasi duemila euro nella doppia operazione ravvicinata dei Falchi. E le indagini vanno avanti perché ci potrebbero essere altre abitazioni, nelle palazzine finite più volte al centro di inchieste antidroga, usate con questa finalità.

E la presenza di alcune persone che portano avanti queste attività illegali crea situazioni di paura per gli altri assegnatari delle case parcheggio, la maggior parte oneste. E spesso chi trasforma un appartamento, occupato abusivamente, in una piccola centrale dello spaccio utilizza dei complici per svolgere il servizio di vedetta. Il grosso della droga invece viene nascosto in qualche altra casa “sicura”, in cambio di un compenso al proprietario o assegnatario. Ecco perché in entrambi i blitz dei poliziotti della Squadra Mobile, coordinati dal dirigente Emanuele Fattori, il quantitativo di cocaina ritrovato non è stato notevole: 5 grammi in occasione dell’arresto del giovane, quattro nel caso del fermo della coppia.

I Falchi, durante gli appostamenti poi sfociati nelle incursioni sempre nello stesso appartamento, hanno potuto osservare il discreto movimento di clienti che una volta acquistata la dose andavano via dal quartiere. (m. v.)

