Doppio binario con la Dea per Piccoli e Zortea 

Da oggi parte ufficialmente il mercato e il Cagliari passa da un tormentone all'altro, da quello con Davide Nicola a quello con Sebastiano Luperto. Il difensore leccese, classe '96, scelto per sostituire Alberto Dossena, per ora nicchia. Raggiunto l'accordo con l'Empoli, dove Luperto ha giocato nelle ultime tre stagioni (con 129 presenze e 5 reti), manca però proprio quello col giocatore, tentato da altre piazze (Fiorentina? Torino?). Intanto, novità sul fronte societario, con la nomina a Direttore Generale di Stefano Melis, che continuerà a dirigere l'area business e media del club.

Il caso Luperto

Il Cagliari ha proposto a Luperto un triennale a circa 700mila euro a stagione, ma il giocatore rilancia con cifre che in casa rossoblù sono ormai considerate extra budget. Ecco perché il ds Bonato propone al massimo un quarto anno di contratto. Niente fretta, ma intanto il Cagliari si guarda attorno per cercare un'alternativa che soddisfi le richieste di Nicola.

I saluti

Intanto quelli di Dossena, che ha firmato un quadriennale col Como. «Fin da subito mi avete accolto come uno di voi e giorno dopo giorno», scrive sul suo profilo Instagram il difensore, «con il lavoro e la perseveranza sono riuscito a raggiungere grandi traguardi e raccogliendo momenti ed emozioni che non dimenticherò mai. Lascio quest'Isola consapevole di aver dato sempre tutto me stesso per questa maglia. Vi porterò sempre nel cuore, Grazie Cagliari». E sui social arrivano anche i saluti di Walter Bressan, preparatore dei portieri, che lascia la Sardegna per motivi familiari dopo sei anni.

Contatti con la Dea

Sul fronte entrate, con l'Atalanta si tratta per l'esterno Nadir Zortea (classe '95, lo scorso anno in prestito al Frosinone) e la punta Roberto Piccoli (2001, rientrato dal prestito al Lecce, dove ha realizzato 5 reti in 35 presenze di campionato). Calda soprattutto la pista per l'attaccante, che potrebbe arrivare prima dell'inizio del precampionato (lunedì prossimo) con la formula del prestito con diritto di riscatto. Sempre in attacco, piace l'esterno offensivo Matteo Felici (2001), di proprietà della Triestina, lo scorso anno in B con la Feralpisalò (4 gol e 5 assist in 36 gare di campionato). Più complicata la trattativa per l'angolano della Fiorentina M'Bala Nzola (classe '96), ma il Cagliari ci proverà, come per il ritorno in Sardegna dal Napoli di Gianluca Gaetano, che prima verrà valutato in ritiro da Conte.

Uscite

Sul fronte cessioni, ormai definito col Modena il prestito con diritto di riscatto e controriscatto di Oussama Idrissi. In uscita anche Gianluca Lapadula, che dopo l'eliminazione dalla Copa America col Perù, valuterà ora le proposte (Pisa e Palermo), e Boris Radunovic (tra Serie B ed estero). Sirene greche per Razvan Marin (cercato dal Paok) e Pantelis Hatzidiakos (Panathinaikos). Infine, alla mezzanotte sono scaduti i contratti di Marco Mancosu, Simone Aresti e Nicolas Viola.

