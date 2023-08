doppio belotti Roma salva 

Roma 2

Salernitana 2

Roma (3-5-2) : Rui Patricio, Mancini, Smalling (20’ st Paredes), Llorente, Kristensen (20’ st Karsdorp), Aouar (47’ st Pagano), Cristante, Bove (20’ st Renato Sanches), Spinazzola (20’ st Zalewski), El Shaarawy, Belotti. Allenatore Rapetti.

Salernitana (3-4-2-1) : Ochoa, Lovato, Fazio, Gyomber, Mazzocchi (21’ st Dia), Maggiore (33’ st Legowski), L. Coulibaly, Bradaric, Candreva, Kastanos (33’ st Sambia), Botheim (43’ st M. Coulibaly). Allenatore Sousa.

Arbitro : Feliciani di Teramo.

Reti : nel pt 17’ Belotti, 36’ Candreva; nel st 4’ Candreva, 37’ Belotti.

Note : ammoniti Gyomber, Maggiore, Kastanos e Fazio per gioco falloso.

Roma. Il ritorno al gol di Belotti, la doppietta di Candreva e il ricordo di Mazzone. Roma-Salernitana finisce 2-2, con i giallorossi che, andati in vantaggio, riprendono il risultato solo nel finale grazie al Gallo. Protagonista del pre-partita è “Sor Carletto”, scomparso a 86 anni: i giallorossi giocano con il lutto al braccio, il club lo omaggia con un ricordo sui maxischermi dell’Olimpico.

Senza Pellegrini e Dybala, squalificati come Mourinho, Belotti dopo 8’ segna ma il gol è annullato per fuorigioco. Ma al 17’ il Gallo aggancia, dribbla Gyomber e batte Ochoa. Primo gol in Serie A con la maglia giallorossa. Nel momento migliore della Roma, però, arriva il pari della Salernitana: Mancini e Smalling lasciano campo e tempo a Candreva di entrare in area e battere Rui Patricio. Stesso epilogo 49’ con il secondo gol dell’ex Lazio con una perla: stop di destro e sinistro a giro dal vertice dell’area, sul palo opposto. Mourinho ne cambia 4 togliendo i due esterni e inserendo Renato Sanches e Paredes. El Shaarawy centra il palo, pochi minuti dopo Belotti di testa firma la sua doppietta e il 2-2 per i giallorossi. Finale infuocato con Fazio vicino all’autorete a 30’’ dalla fine.

