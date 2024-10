Doppio attentato incendiario all’ex sindaco 

Doppio attentato incendiario a Martis ai danni del capogruppo di minoranza, ed ex sindaco del paese, Piero Solinas. La Procura di Sassari ha aperto una delicata indagine su quanto avvenuto nel centro dell’Anglona a partire dai primi di ottobre. Una escalation di intimidazioni che ora sono al centro di una attività affidata ai Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari. La prima auto bruciata, una Ford, era utilizzata da un familiare stretto dell’ex sindaco. Il mezzo, completamente distrutto, è stato posto sotto sequestro. I responsabili dell’atto intimidatorio sono stati sfrontati, sono arrivati sino all’abitazione di Solinas e poi hanno appiccato le fiamme. In un primo momento si era pensato anche al cattivo funzionamento della parte elettrica della Ford, ma una perizia ha scartato questa ipotesi. E successivamente è arrivato il secondo raid. Questa volta è stata presa di mira una utilitaria, una Yaris, utilizzata dall’ex sindaco. L’auto è stata completamente distrutta. La Procura di Sassari ha ordinato, oltre al sequestro di quanto resta delle due autovetture, anche l’acquisizione di eventuali filmati di sistemi di videosorveglianza. Le indagini sono complesse, Martis è un paese senza particolari tensioni, almeno sino ad ora. Piero Solinas, 62 anni, è stato sindaco di Martis e in questo mandato guida la minoranza del Consiglio Comunale. Dirigente pubblico, è una persona stimata nel suo lavoro e come amministratore comunale. Le indagini dei Carabinieri puntano a individuare il movente del raid. A quanto pare Solinas aveva segnalato alcune delicate questioni alla Prefettura di Sassari. Sono state già sentite diverse persone.

RIPRODUZIONE RISERVATA