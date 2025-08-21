Doppio arresto per un tunisino 

Si è conclusa con il lancio del microfono contro il pubblico ministero la settimana di follia di un giovane di nazionalità tunisina, comparso oggi davanti al giudice monocratico del Tribunale di Tempio per una direttissima e denunciato in aula. Nell’arco di pochi giorni il ragazzo, 21 anni, è stato arrestato due volte e ha dato filo da torcere ai carabinieri di Olbia e Tempio, “assaltando” anche un pullman dell’Arst. Oggi, come ultima performance, c’è da registrare un tentativo di aggressione in aula nei confronti del pm. Il 17 agosto il giovane è stato arrestato dopo un raid in un centro commerciale a Olbia. Portato in caserma, stando agli atti, il ragazzo si è scagliato contro due militari e li ha colpiti. Il giudice, dopo la prima direttissima, ha disposto il divieto di dimora a Olbia. Ieri appena uscito dal palazzo di giustizia di Tempio, il senzatetto tunisino ha cercato di prendere un pullman dell’Arst per rientrare a Olbia. Gli è stato impedito e allora ha bloccato il bus con una transenna, quindi si è arrampicato sulla parte superiore del mezzo ed è entrato dentro calandosi da una presa d’aria. È stato bloccato da una carboniera e arrestato di nuovo. In carcere, a Nuchis, ha distrutto gli arredi della cella. Per finire oggi nuovo accesso d’ira in aula, durante la secondo direttissima, con tentativo di lancio del microfono e calci agli arredi. Il giovane (difeso dagli avvocati Nino Vargiu e Damaso Ragnedda) è stato trasferito a Bancali, il giudice ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.

RIPRODUZIONE RISERVATA