Doppio, a Zola-Filigheddu il titolo dopo lo spareggio 

Tre giorni di grane soddisfazione sportiva per Gianfranco Zola. L’ex fuoriclasse rossoblù, ieri è stato inserito nella hall of fame del calcio e nel weekend (sabato e domenica) è stato protagonista ai campionati sardi di doppio, ospitato dall’Is Arenas Golf & Country Club di Narbolia. In quello che era l’ultimo appuntamento del calendario federale 2023, in coppia con Angelo Filigheddu (e per il Pevero Golf Club) si è aggiudicato il titolo, dopo due buche di spareggio, sul duo di Is Molas composto da Simone Bachis e Lorenzo Scalas, che cole loro avevano chiuso a 153 colpi. Zola-Filigheddu sono andati in testa nella prima giornata (71 colpi, miglior giro), Bachis-Scalas hanno replicato l’indomani con 77, rendendo necessario lo spareggio.

Margine stretto anche tra le donne: la coppia composta da Elisabetta Miglior e Brigitte Latif si sono imposte tra le donne con con 187 colpi (91 sabato, 96 domenica), rimontando Maria Vittoria Tali e Mara Piredda (189, 89, 100). Titolo seniores a Mariano Lecca e Luca Andreoni con 170 (85, 85).

Nella classifica netta titoli a Nicola Pierini-Nicola Dettori (136), Paola Azara-Francesca Piga (Ladies, 147); Marco Desini-Giovanni Marras (Seniores, 141) e Luca Carola-Emanuela Angela Piccinini (Mista, 141) .

