doppiette per Rivano e cossu: coltellazzo e Pulastilelibero 

È senz’altro Mirko Rivano l’uomo-copertina dell’avvio del circuito “Sardegna Open Water”, inaugurato nel weekend dallo Sprint del Coltellazzo e dalla classica Coppa PulAstilelibero. Due giornata perfette, per clima e artecipazione di atleti e pubblico. Il nuotatore dell’Acquasport Cagliari ha dominato, conquistando entrambe le gare: sabato lo Sprint di 2 km (in 22’53”) e domenica la 12ª Coppa PulAstilelibero (3800 metri in 43 minuti). Al secondo posto in entrambe le prove Giorgio Gianorso (AT Freedom Porto Torres), con terzo posto sempre ad atleti dell’Atlantide Cagliari: sabato sul terzo gradino del podio c’era Lorenzo Pitzianti, domenica Diego Melis.

In campo femminile, invece, il podio non è cambiato e ha visto Maria Domenica Cossu (Acquasport Cagliari) salire sempre sul gradino più alto, in virtù del quinto posto complessivo sabato in 25’20” (dietro Francesco Solinas della Freedom) e del settimo domenica (in 46’47”).

Doppio secondo posto per Valeria Zucca (All Together Oristano), sesta assoluta sabato in 25’24” e nona domenica in 46’56”, due volte terza Matilde Mascia (Atlantide), decima assoluta nella Sprint in 26’11” e undicesima il giorno dopo in 47’23”.

A dirigere l’organizzazione targata Atlantide è stato Giuseppe Abate, coordinandosi per la parte tecnica con il Circolo Velico Porto d’Agumu e per il supporto logistico con Pro Loco e Comune di Pula.

Il circuito, che gestirà l’abbondante lista di gare in acque libere nell’Isola, prosegue già domenica prossima con la tappa del Triangolo del Poetto, che si disputerà a Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA