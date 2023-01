doppietta mei nel “corto” 

Assoluti km 3 : 1) Francesco Mei (Pm, Academy Olbia), 2) Salvatore Mei (id.), 3) Ruslan Farci (Pm, Gonone Dorgali), 4) Simone Pulina (Ichnos), 5) Mario Lagana (Atl. Edoardo Sanna), 6) Claudiu Cosmin Pericica (Atl. San Teodoro), 7) Gabriele Tocco (Ichnos), 8) Nicola Belmonte (M40, Atl. Porto Torres), 9) Antonio Carta (Atl. San Teodoro), 10) Andrea Corda (Atl. Valeria). Assoluti km 10 : 1) Pierfrancesco Aru (Olympia Villacidro), 2) Matteo Cadeddu (Runners Oristano), 3) Fabio Mulas (Runcard), 4) Mario Angioni (Isdgp) . Juniores km 8 : 1) Mattia Careddu (Atl. Porto Torres), 2) Alessandro Careddu (id.), 3) Valerio Caredda (Atl. Ogliastra). Allievi km 5 : 1) Fabio Foddis (Atl. Valeria), 2) Roberto Porcu (Amatori Nuoro), 3) Filippo Manca (Atl. Valeria). Cadetti km 3 : Gabriele Tidu (Isolarun), 2) Emanuele Barra (Atl. Dolianova), 3) Stefano Aru (Olympia). Master Under 50 km 6 : 1) Stefano Floris (M40, Cagliari Atl. Legg.), 2) Fabiano Serra (M35, Gp Assemini), 3) Mirko Schirru (M45, Atl. E. Sanna). Master Over 50 km 6: 1) Sebastiano Chessa (M50, Am. Terralba), 2) Cristian Lai (M50, Nuova Atl. Sestu), 3) Alessandro Cadeddu (M50, Isolarun); 7) Giuseppe Palmas (M55, Atl. Pula). Master Over 60 km 4 : 1) Gesuino Bussu (M60, Atl. San Teodoro), 2) Pietro Uras (M65, Atl. 4 Mori), 3) Antonello Vargiu (M65, Cagliari Atl. Legg.); 21) Gesuino Atzori (M70, Atl. E. Sanna); 35) Bernardo Pischedda (M75, Atl. San Teodoro); 40) Fernando Gatti (M80, Gp Assemini).

La prima prova del Festival del Cross porta la firma dei fratelli Mei, con il successo di Francesco davanti a Salvatore sui 3 km del cross corto ieri a Uta. Per Francesco, oltre alla vittoria assoluta, arriva anche il titolo sardo Promesse, per Salvatore quello tra i Senior. Gara all’attacco la loro ed esordio vincente con la canottiera dell’Academy Olbia. Tra le donne primo posto assoluto e titolo Senior per Elisa Spazzafumo davanti a Giulia Innocenti e a Francesca Pinna che si aggiudica quello Under 23. Tra gli Juniores, dominio dei gemelli Mattia (campione sardo) e Alessandro Careddu sugli 8 km e titolo femminile a Giulia Porcu sui 6 km.

Nel campionato sardo per Società Master, Cagliari Atletica Leggera prima tra gli uomini ed Edoardo Sanna Elmas tra le donne, entrambe davanti ai rivali.

Ordini d’arrivo maschili

Ordini d’arr. femminili

Assolute km 3 : 1) Elisa Spazzafumo (Atl. Edoardo Sanna), 2) Giulia Innocenti (Cus Cagliari), 3) Francesca Pinna (Pf, Academy Olbia), 4) Corinna Raimondi (Cus Cagliari), 5) Simona Ibba (Atl. San Sperate). Assolute km 8 : 1) Ambra Matta (Cus Cagliari), 2) Maria Chiara Muroni (Isolarun). Juniores km 6: 1) Giulia Porcu (Atl. Orani), 2) Ginevra Mei (Ac. Olbia), 3) Adriana Dessì (Atl. Ogliastra). Allieve km 4 : 1) Anna Usai (Atl. San Gavino), 2) Aurora Vargiu (Nugoro track and field), 3) Vittoria Vargiu (Pod. Sassari). Cadette km 2 : 1) Maria Mei (Academy Olbia), 2) Alice Puddu (Lib. Campidano), 3) Ilary Toppi (Amatori Terralba). Master Under 60 km 4 : 1) Elisabetta Orrù (F45, Atl. Edoardo Sanna), 2) Roberta Ferru (F55, Cagliari Atl. Legg.), 3) Vanessa Erbi (F40, Atl. Valeria), 4) Daniela Perinu (F45, Alghero Marathon), 5) Enrica Pintor (F50, Isolarun). Master Over 60 km 3 : 1) Maria Pasquale Tedde (F60, Shardana); 5) Maria Lucia Coi (F70, Atl. Orani); 9) Sirenella Melis (F65, Runners Cagliari); 18) Maria Caterina Catta (F75, Atl. Selargius).

