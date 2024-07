Doppietta McLaren, pole a Norris 

Budapest. Una McLaren in continua crescita domina le qualifiche del Gran Premio di Ungheria (ore 15, Sky Sport) e si candida a riaprire il Mondiale di Formula 1, non solo quello costruttori ma anche quello piloti. A prendersi la pole position di prepotenza dopo un avvio di weekend da urlo è Lando Norris che sul circuito dell'Hungaroring vicino a Budapest non ha fallito l'appuntamento con il miglior tempo precedendo il compagno di squadra Oscar Piastri di 22 millesimi per una prima fila tutta arancione, i colori attuali della scuderia di Woking.

Terzo il campione del mondo e leader del campionato Max Verstappen (con 255 punti contro i 171 di Norris) davanti alla prima delle Ferrari, quella di Carlos Sainz, quarto in griglia e apparso in buona forma. Solo sesta l'altra Rossa di Charles Leclerc ancora in fase di recupero per l'incidente di venerdì nelle seconde prove libere. Il monegasco scatterà dietro al suo prossimo compagno di scuderia, Lewis Hamilton, che ha salvato le sorti della Mercedes dopo l'eliminazione di George Russell che ha sbagliato i tempi d’uscita in Q1. Ancora peggio è andata all'altro pilota della Red Bull Sergio Perez andato a sbattere all'inizio delle prove ufficiali: il messicano partirà dalla diciottesima. A chiudere i primi dieci ci sono le due Aston Martin di Fernando Alonso (7°) e Lance Stroll (8°) e le Racing Bulls di Daniel Ricciardo (9°) e Yuki Tsunoda.

