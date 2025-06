Doppietta McLaren Leclerc sul podio, Hamilton è settimo 

Barcellona. Nuovo trionfo McLaren in Formula 1 con una doppietta nel Gran Premio di Spagna che indirizza il Mondiale verso una lotta esclusivamente a due per i piloti della scuderia inglese. Sul circuito di Montemelò vicino a Barcellona, vince Oscar Piastri che domina la gara dall'inizio alla fine senza alcuni errore.

Dietro all'australiano leder della classifica, il compagno di squadra Lando Norris e la Ferrari di Charles Leclerc che approfitta della bagarre nel finale della corsa (innescata dall'entrata della safety-car per il ritiro della Mercedes di Kimi Antonelli) e torna sul podio. Sesta l'altra Rossa di Lewis Hamilton che guadagna una posizione grazie alla penalità di 10'' inflitta alla Red Bull di Max Verstappen (che scala decimo) per una manovra azzardata ai danni della Mercedes di George Russell (quarto) nel finale di gara. Settima la Racing Bulls di Isack Hadjar che ha preceduto la Alpine di Pierre Gasly e la Aston Martin di Fernando Alonso.

Le McLaren non hanno sbagliato nulla in fatto di strategia e non si sono fatte sorprendere nemmeno nel finale quando a undici giri dalla bandiera a scacchi finisce la corsa di Kimi Antonelli per un problema al motore ed entra la safety car che convince tutti a cambiare ancora le gomme rimettendo in gioco le carte. Leclerc ne approfitta per superare Verstappen che con le gomme dure è costretto a rallentare e poi viene penalizzato per il contatto con Russell in una disperata manovra di difesa del quarto posto. Si è rivelato sorprendente Nico Hulkenberg (Sauber) che a due giri dalla fine supera la Ferrari di Lewis Hamilton alla staccata dopo il rettilineo dei box e chiude quinto.

Nella classifica Piastri guadagna sia sul compagno di squadra Norris che su Verstappen portandosi a quota 186 punti, dieci in più sull'inglese e ben 49 sull'olandese volante.

Soddisfatto della gara Leclerc che ha ammesso d'aver avuto fortuna nel finale. «È stata una battaglia per la posizione in pista e per avere la scia di chi ci stava davanti», ha detto il pilota monegasco. «Io non volevo andare troppo all'esterno, dove voleva mandarmi Max, per cui l'ho spinto un po’. C’è stato un piccolo contatto e non è successo niente, per fortuna - ha affermato Leclerc a fine gara sapendo di essere sotto investigazione per il finale di gara concitato -. Ieri ho sacrificato le qualifiche per cercare di avere opportunità migliori oggi in gara e alla fine siamo stati ripagati».

