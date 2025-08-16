VaiOnline
MotoGp.
17 agosto 2025 alle 01:12

Doppietta Marquez nella Sprint race Bezzecchi è in pole 

Due italiani erano in prima fila nella Sprint race del Gp d'Austria classe MotoGp, Marco Bezzecchi in pole con l'Aprilia e Francesco Bagnaia sulla Ducati, ma nessuno è salito sul podio. Tutti i gradini sono stati occupati da piloti spagnoli: Marc Marquez, Alex Marquez e Pedro Acosta, due Ducati e una Ktm. Un risultato amaro per i portacolori dell'Italia nel sabato al Red Bull Ring, che pure era cominciato bene, ma facile da spiegare. Marquez senior con la Desmosedici ufficiale è nettamente il più forte e nelle gare del sabato è come una sentenza (ne ha vinte 12 su 13) anche partendo dietro, come ieri, a causa di una caduta nella Q2. Il Marquez del team Gresini, ripresosi dopo l'intervento ad una mano, è l'eterno secondo, in gara e in classifica, mentre Acosta si conferma il migliore dei giovani e se non avesse commesso un errore in qualifica, partendo più avanti avrebbe avuto più chance.

Dopo l'exploit della pole, la sua quinta in carriera (che lo vedrà davanti a tutti anche oggi alle 14 per il Gp d’Austria), Bezzecchi aveva invece predetto, indovinando, che in gara non avrebbe avuto il passo delle Ducati e della Ktm. Bagnaia ha intraversato la moto al via, ritrovandosi risucchiato nel gruppone, al 14° posto, e dopo pochi giri si è ritirato, tornando ai box con gli occhi lucidi per la rabbia e la delusione. Causa di tutto, un problema allo pneumatico posteriore. «Dal warm up lap sentivo qualcosa di strano, alla partenza ho avuto uno scivolamento improvviso e dopo tre giri ho del tutto finito la gomma dietro. La moto era instabile e mi sono ritirato, perché non aveva senso. Prima di dire qualcosa di sbagliato, vorrei aspettare che Michelin mi dica cos'è successo». Il momento nero del due volte campione del mondo non è ancora finito, a quanto pare, neanche al rientro dalla sosta estiva e i timidi segnali di ripresa nella mattinata allo Spielberg sono stati subito cancellati. In gara sarà diverso ma vedere oltretutto Marquez continuare a spadroneggiare non aiuta certo Bagnaia a riprendere fiducia. In classifica Marc ora un vantaggio di 123 punti su Alex e di 180 su Pecco: oggi andrà a caccia della sesta vittoria consecutiva, la nona in stagione ma la prima in Austria.

