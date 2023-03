Doppietta Jumbo con Roglic e Kooij 

Doppietta per la Jumbo-Visma nelle tappe di ieri delle due prestigiose corse ciclistiche a tappa di inizio stagione. Primoz Roglic ha vinto in volata la quarta tappa della Tirreno-Adriatico da Greccio a Tortoreto (Teramo) di 217 km con arrivo su una breve (3,2 km) salita. Lo sloveno ha preceduto in una volata ristretta il francese Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) e Adam Yates (Uae Emirates). Il tedesco Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe) è il nuovo leader della classifica generale con 6” su Roglic, al primo successo stagionale (ha iniziato a correre lunedì), e 8 sul

portoghese João Almeida. Filippo Ganna non ha tenuto le ruote in salita e si è rialzato chiudendo a oltre 5’ e cedendo la maglia di leader. Da segnalare la caduta nel finale di Wout Van Aert che era l’uomo designato proprio della Jumbo. Ci ha pensato Roglic a rimediare: La caduta ha cambiato le carte in tavola, ma sono riuscito ugualmente a farcela. È bello vincere, soprattutto dopo i recenti infortuni che mi hanno tormentato». Oggi la 5ª frazione, di 168 km, presenta il duro arrivo in salita a Sassotetto, dove Fabio Aru fu 4° nel 2018.

In Francia, invece, Olav Kooij ha vinto in volata la quinta frazione della Parigi-Nizza, da Saint-Symphorien-sur-Coise a St. Paul- Trois-Châteaux di 212,5 km. L'olandese ha preceduto sul traguardo il danese Mads Pedersen e il belga Tim Merlier, con Matteo Trentin quarto. In classifica resta leader Tadej Pogacar, ma il francese David Gaudu si è avvicinato a 6” grazie a un traguardo volante, con Jonas Vingegaard a 46”. Oggi la sesta tappa porterà a La Colle-sur-Loup, dopo 197,5 km.

