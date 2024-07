Doppietta inglese a Silverstone, Ferrari disastrose 

Brilla la Mercedes con suoi due piloti inglesi i a Silverstone, mentre per la Ferrari è un altro sabato da indietro tutta. Nel giorno della lotta per la pole position la scuderia della stella d'argento fa la voce grossa prendendosi tutta la prima fila con George Russell autore del miglior tempo seguito dal compagno di scuderia Lewis Hamilton. In seconda fila fila con il terzo tempo la McLaren di Lando Norris, grande protagonista delle qualifiche con vari giri mozzafiato, capace di mettersi dietro il campione del mondo della Red Bull Max Verstappen.

Male, malissimo le Ferrari con Charles Leclerc fuori addirittura dalla top ten (partirà undicesimo) e Carlos Sainz ma “in partita” nella Q3 e costretto ad accontentarsi di una anonima settima posizione. Peggio di tutti è andato l'altro pilota della Red Bull Sergio Perez finito sulla ghiaia in Q1: oggi alle 16 scatterà dalla 19ª posizione.

Rosse nei guai

In un weekend a Silverstone che già sembrava aver certificato i problemi evidenti sugli aggiornamenti portati alla SF-24 la Ferrari prosegue il suo periodo difficile in qualifica con Leclerc eliminato nel Q2 del GP di Gran Bretagna, lasciando la sola Ferrari di Sainz a giocarsi la pole nella fase clou del sabato. Il monegasco è stato a rischio “taglio” per tutta la sessione ma nel giro finale sembrava poter avere il ritmo necessario per entrare quantomeno in top-10. Invece un lieve errore commesso alla Copse, causato anche dalla difficoltà che sta trovando il ferrarista nel controllare agilmente la vettura, lo ha lasciato fuori dai giochi. A certificare il momento nero della Ferrari il fatto che davanti a Leclerc si siano inserite vetture sulla carta decisamente inferiori, come le due Aston Martin di Alonso e Stroll, la Williams di Albon e persino un team “cliente” come la Haas di Nico Hulkenberg. «Era la prima volta che guidavo con questa configurazione sull'asciutto. Nel complesso stiamo facendo fatica in questo weekend ma credo che a lungo termine ciò che abbiamo fatto venerdì ci aiuterà», ha detto Leclerc, «tuttavia, mi sembra che ne stiamo pagando un po' il prezzo. Di sicuro abbiamo perso un po' di prestazioni da Monaco in poi».

