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Mountain bike.
14 aprile 2026 alle 00:09

Doppietta Fois-Serpi anche a Pau 

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Primo Alessio Fois, secondo Marco Serpi: è ancora la coppia dell’Arkitano Mtb a monopolizzare i gradini superiori del podio nella mountain bike in Sardegna. A Pau, nella 12ª Granfondo “La via dell’Ossidiana-Is Trebinas”, sui 43 km, l’Èlite Master ha preceduto il compagno di squadra Master 1, con Giovanni Puggioni (M1, Dueppi) a completare il podio.

Trta le donne, prima la W2 Raffaela Saravo (Olmedo). Nella gara da 18 km, successo di Gabriele Scano, della società organizzatrice, Ossidiana Bike.

Ordini d’arrivo. Granfondo : 1. Alessio Fois (Elmt, Arkitano), 2. Marco Serpi (M1, id.), 3. Giovanni Puggioni (M1, Dueppi), 4. Manuel Cossu (Elmt, Masbike), 5. Alessandro Salis (M3, Fancelo Cicli), 6. Antonio Marongiu (M2, Sardinia Bike School), 7. Andrea Pillai (M3, 2000 Ricambi), 8. Roberto Corosu (M2, Ped. Siniscolese), 9. Alessandro Angius (M2, Arkitano), 10. Alessandro Scanu (M2, Masbike). Donne : 1. Raffaela Saravo (W2, Olmedo), 2. Elika Pinna (W1, Arkitano), 3. Sara Murgia (Du, Nurri-Orroli), 4. Sofia Nuscis (W1, Ossidiana).

Point to point : 1. Gabriele Scano (Al1, Ossidiana), 2. Lo- renzo Mulas (Al1, Nurri-Orroli), 3. Edoardo Laconi (Al1, Sc Ca- gliari), 4. Leonardo Cocco (Al2, id.), 5. Andrea Serra (Al1, Arki- tano), 6. Fabio Farinelli (Es2, Alghero Bike),7. Federico Spiga (Sc Cagliari). Donne : 1. Fiam- ma Vacca (Da1, Nurri-Orroli).

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