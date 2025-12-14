VaiOnline
Al Polese.
15 dicembre 2025 alle 00:37

Doppietta di Tapparello, l’Ossese supera la Ferrini 

FERRINI 1

OSSESE 2

Ferrini (4-3-3) : Arras; Mate, Zedda, Corda, Vitale (20’ st Serra); Lecca, Simongini (30’ st Manca), Melis; Arangino (30’ st Arisci), Boi, Piras. In panchina Celli, Rinino, Capitta, Congia, Avaro, Fanni. Allenatore Manunza.

Ossese (4-4-2) : Carboni; Arca, Sanna, Di Pietro, Russu; Rodrigues, Glino, Al. Sechi, Maitini (30’ st Nurra); A. Mura (1’ st Al. Mura), Tapparello (26’ st Gjuci). In panchina An. Sechi, Alvarez, Salis, Fancellu, Sulas. Allenatore Cotroneo.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : 40’ pt Arangino, 12’ e 20’ st Tapparello.

Note : espulsi Al. Sechi, Melis, Serra.

L’Ossese supera in rimonta la Ferrini, in una partita molto intensa.Al 17’ la prima occasione per gli ospiti con una conclusione di Glino che sibila vicino al palo. Al 28’, chance per l’Ossese con Di Pietro che, sugli sviluppi di un corner, colpisce la traversa. Un minuto più tardi è la Ferrini ad andare a un passo dal gol con uno splendido colpo di testa di Mate bloccato da Carboni. Al 40’ gli uomini di Manunza passano con la rete di Arangino che dentro l’area supera il portiere.

Emozioni

Nella ripresa l’Ossese trova il pareggio al 12’ con un siluro da fuori area di Tapparello. Al 20’ la Ferrini può raddoppiare con Piras che tenta la conclusione ma la difesa recupera il possesso. Sul capovolgimento di fronte, Arras respinge sul tiro di Maitini ma sulla palla vagante si fionda Tapparello che firma la rete della vittoria. La Ferrini cerca il pareggio ma senza trovare il gol.

