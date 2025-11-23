Doppietta di Cappai, la Villacidrese vola 

Selargius 0

Villacidrese 2

Selargius ( 4-3-1-2 ): Fantini; Bandinu (29’ st Orrù), Paolucci, Ganzerli, Berti (29’ st Mulas); Ragucci (28’ st Campus), Lepore, Cannas (42’ st Caboni); Usai; Pisano (33’ st Carcangiu), Reginato. In panchina Murru, Cellini, Pusceddu, Diomedi. Allenatore Fercia (Cocco squalificato).

Villacidrese ( 4-4-2 ): Riccio; Pinna (17’ st Figus), Laconi, Saias, Atzeni; L. Muscas, Paulis (35’ st Cirronis), Demurtas, Mereu (24’ st Mascia); Agostinelli (17’ st Manca), Cappai (35’ st Atzei). In panchina Puliga, Pittau, A. Muscas, Lussu. Allenatore Mingioni.

Arbitro : Demurtas di Tortolì.

Reti : nel primo tempo 45’ Cappai, nella ripresa 27’ Cappai.

Note : ammoniti Cannas, Saias, Atzeni, Laconi, Paulis. Recupero 1’ pt-4’ st.

SELARGIUS. Due grandi gol di Cappai e la Villacidrese conquista la quarta vittoria nelle ultime cinque giornate, per restare in scia al gruppo di testa. La formazione di Mingioni supera per 0-2 il Selargius, che vede così interrompersi un buon momento di forma.

I gol

La partita si sblocca al 45’, quando su cross dalla sinistra Cappai con un grande stacco di testa supera Fantini. A inizio ripresa il Selargius prova lo sforzo per raggiungere il pareggio, con diverse occasioni per realizzare l’1-1. Ci va vicino Reginato su cross di Pisano, poi due volte Cannas nello spazio di pochi minuti (colpo di testa sul fondo dall’area piccola, quindi sinistro fuori di un soffio al termine di una discesa palla al piede), mentre ancora Reginato servito al limite non riesce a calciare bene. Il gol non arriva e così a segnare è di nuovo la Villacidrese, strepitoso tiro al volo di Cappai al 27’ da centro area su traversone da sinistra di Demurtas e gara chiusa.

