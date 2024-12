doppietta amatori con lecco e varese 

Belle vittorie, impreziosite dal punto bonus, per le due squadre sarde impegnate nei campionati nazionali di rugby. L'Amatori Capoterra travolge il Varese in Serie B. Al Comunale di Via Trento, i padroni di casa si sono imposti con un netto 43-8. Nel primo tempo, il nuovo acquisto Riley Wilson si è presentato subito con tre mete (la seconda trasformata da Mattia Aru e la terza da Carlo Stara, per il 29-3 che ha mandato le squadre al riposo di metà match). In meta nel primo tempo anche Nicolò Garau e Dario Oghittu, conquistando così subito il punto bonus, mentre Varese muove il punteggio con un calcio. Capoterra insiste e va ancora in meta con Lorenzo Celembrini. Stara trasforma e poi si mette in proprio per la meta trasformata per il 43-3. Il match si chiude con l'unica meta varesina. In A, l'Amatori Alghero sbanca 31-13 Lecco. Dopo i calci di Pellegrino e Fausto Delli Carpini, arriva la meta di di Valentini. Alghero reagisce con due mete di Marco Spirito e Paolo Shelqeti trasformate dal solito Delli Carpini, per il 17-8 Amatori all'intervallo. Nel secondo tempo, ancora due mete ospiti, firmate da Corey Lenoci e Michele Canulli per il bonus e trasformate da Francisco Perello. L'ultima meta, utile solo per gli archivi, è del Lecco, con Betchvaia.



