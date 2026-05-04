Doppia vittoria del Comune al Tar 

Doppia vittoria per il Comune di Iglesias su due vicende che negli ultimi anni hanno animato il dibattito cittadino: da una parte le vicende del parcheggio di Sant’Antonio, danneggiato dopo gli eventi meteorologici eccezionali, dall’altra il contenzioso urbanistico relativo all’area commerciale tra via Monsignor Saba e via Piero Calamandrei, legato alla società Quadrante Immobiliare. Entrambe con sentenza da parte del Tar a favore dell'ente.

Il parcheggio

La prima decisione riguarda la zona di Sant’Antonio, dove in seguito al maltempo che colpì a febbraio scorso il territorio, si verificò una frana lungo la strada che costeggia il nuovo parcheggio. Dopo quei fatti il Comune aveva emesso un’ordinanza con cui imponeva ai proprietari dell’area di provvedere alla sistemazione della strada. Contro quell’ordinanza era stato presentato dai proprietari il ricorso al blocco immediato dell’efficacia del provvedimento. Il Tar ha però rigettato l’istanza. «Hanno rigettato la richiesta di sospensiva dell’efficacia della mia ordinanza che imponeva ai proprietari di mettere a posto la strada», ha confermato il sindaco, Mauro Usai. Per Usai la decisione assume anche un valore politico e tecnico: «Si dimostra che noi avevamo ragione, nel senso che la calamità naturale ha colpito quel costone. I lavori non c’entrano niente, come qualcuno ha sostenuto». Il Comune, parallelamente al contenzioso, aveva avviato la procedura per il riconoscimento dello stato di calamità naturale, ottenendo la prospettiva di finanziamenti per circa 300 mila euro. Risorse che dovrebbero essere impiegate per la messa in sicurezza del costone e dell’area circostante. «Noi comunque lo faremo con intervento sostitutivo una volta che ci arrivano le risorse», ha aggiunto il primo cittadino.

Area commerciale

La seconda vicenda riguarda invece l’area commerciale sviluppata negli anni scorsi tra via Monsignor Saba e l'area retrostante. Il progetto urbanistico prevedeva opere di urbanizzazione, tra cui la realizzazione di nuovi collegamenti viari e di una rotatoria verso viale Villa di Chiesa, richieste dal Comune per mitigare l’impatto del traffico generato dall’insediamento commerciale. Secondo Usai, la società interessata avrebbe chiuso una porzione della strada che collega via Piero Calamandrei a piazza Costituzione, con l’ipotesi di destinarne parte a parcheggi o limitarne l’uso. Di fronte a ciò il Comune era intervenuto con un’ordinanza per mantenere aperta la viabilità. Successivamente la società aveva contestato anche la richiesta del Comune di presentare un piano particolareggiato, sostenendo di poter ottenere direttamente la concessione edilizia. Anche su questo punto il Tar ha dato ragione all’amministrazione. «Il giudice non solo ci ha detto che l’ordinanza per lasciare aperta la strada era corretta – spiega Usai -, ma ha anche dato ragione al Comune quando ha chiesto di presentare il piano particolareggiato invece della concessione diretta». Due vittorie, infatti, che il sindaco legge come una conferma della linea seguita finora: «Abbiamo agito correttamente e nell’interesse della città».

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