Doppia sfilata in centro  per carnevale 

Il carnevale quartese raddoppia. Alla sfilata di sabato 25 febbraio organizzata dalla Pro loco si aggiunge la festa di martedì grasso il 21, inserite nel programma dell’associazione turistica con la collaborazione del circo Maccus e con il contributo del Comune. Dalle 17 alle 20 ci sarà la parata lungo viale Colombo con giocolieri, trampolieri e sputafuoco. Gran finale poi in piazza Santa Maria con le maschere della commedia d’arte di Virginia Viviano. A seguire animazione con giochi per i bambini. Alla grande sfilata del 25, con partenza alle 16,30 da via Cecoslovacchia, parteciperanno il carro Disco Music 70-80, l’associazione Tuvumannu Ratantina Casteddaia, l’associazione Sant’Andrea di Gonnesa con la maschera “Sa Gattu”, i Martis de Agoa di Maracalagonis, gli sbandieratori del quartiere fontana di Iglesias, i Bois de Scalepranu, l’oratorio della parrocchia di Sant’Antonio, la scuola dell’infanzia di via Cimabue e la scuola media di via Tiziano.

